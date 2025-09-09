Ηλεκτρικές πρεμιέρες: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo & Mokka GSE (pics)

Η Opel κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την ηλεκτρική εποχή, παρουσιάζοντας στο Μόναχο δύο δυνατές πρεμιέρες: το Corsa GSE Vision Gran Turismo και το νέο Mokka GSE.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Για πρώτη φορά, η Opel παντρεύει τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο. Το concept car Corsa GSE Vision Gran Turismo ενώνει το πιο εμπορικό της μοντέλο με τον κορυφαίο εξομοιωτή αγώνων Gran Turismo 7. Πρόκειται για το πρώτο Opel που θα μπορεί να οδηγηθεί… εικονικά, μέσα στο παιχνίδι.

Μετά από 60 χρόνια από το ιστορικό Experimental GT, η Opel παρουσιάζει ένα ακόμα συλλεκτικό concept:

Ισχύς 800 ίππων (588 kW)

Ροπή 800 Nm

Επιτάχυνση 0-100 km/h σε 2,0’’

Τελική ταχύτητα 320 km/h

«Είναι το όραμά μας για το μέλλον του brand GSE – και ακόμη παραπέρα», δήλωσε ο Mark Adams, επικεφαλής σχεδίασης της Opel.

Opel Mokka GSE Rally & Mokka GSE

Η γερμανική φίρμα παρουσίασε επίσης το Mokka GSE Rally, ένα καθαρόαιμο ηλεκτρικό rally car, φτιαγμένο για την πίστα. Δίπλα του, το μοντέλο παραγωγής Mokka GSE με 207 kW (281 hp) μεταφέρει την αίσθηση του αγώνα στον δρόμο, αξιοποιώντας την εμπειρία της Opel στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Opel Grandland Electric – με αυτονομία έως 700 km

Στην IAA Mobility πρωταγωνιστεί και το νέο Opel Grandland Electric AWD, το πρώτο τετρακίνητο ηλεκτρικό SUV της μάρκας:

Ισχύς 239 kW (325 hp)

Ροπή 509 Nm

Αυτονομία 489 km (WLTP)

Η Opel αποκάλυψε ότι θα ακολουθήσει σύντομα και έκδοση με αυτονομία περίπου 700 km, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της για κορυφαία ηλεκτρική τεχνολογία.