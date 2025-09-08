Απεγνωσμένος... Λεκλέρκ: «Δεν βλέπω νίκη το 2025, κακός ο ρυθμός στη Μόντσα» (vids)

Μπορεί και εκείνος να απόλαυσε το πάθος των «tifosi» μετά το ιταλικό grand prix στο «Ναό της ταχύτητας», όμως ο Μονεγάσκος εμφανίστηκε απογοητευμένος από την απόδοση της «SF-25», εστιάζοντας σε τρεις πίστες για πιθανή επιτυχία της Ferrari στη σεζόν, αν πρώτα πάνε όλα καλά στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ ξεκίνησε επιθετικά στη Μόντσα, όμως δεν κατάφερε να διατηρηθεί σε θέση βάθρου μετά τους πρώτους γύρους, ένα χρόνο μετά τη νίκη του στον... εντός έδρας αγώνα για τη Ferrari. Ο Μονεγάσκος τερμάτισε 4ος, ο Λιούις Χάμιλτον ήταν 6ος, οι «tifosi» τους αποθέωσαν ως είθισται, όμως η εικόνα του μονοθεσίου δεν γεννά... προσδοκίες για μια επιτυχία μέσα στο 2025, παρά τη νέα πίσω αεροτομή που εξαρχής ήταν ένα λάθος που «εκτροχίασε» από νωρίς την ιταλική ομάδα στη μάχη του τίτλου.

Grazie a voi, Tifosi 🙌 pic.twitter.com/H2q9JJrfrB — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 7, 2025

Σχετικά με τον αγώνα στο «Ναό της ταχύτητας», ο 27χρονος οδηγός ανέφερε: «Ένιωθα ότι περνούσα τον Όσκαρ Πιάστρι, όταν έκανε λάθος κι εκείνος όταν έκανα εγώ. Απλώς είχαν ταχύτερο ρυθμό. Δοκίμασα πράγματα που πίστευα ότι το μονοθέσιο δεν μπορούσε να αντέξει και πολλές φορές έχασα το πίσω μέρος. Άρα, δεν μπορούσα να ελπίζω σε κάτι καλύτερο, δυστυχώς, αλλά πάλεψα. Δεν έχω κανένα παράπονο ή κάτι που να μετανιώνω. Ο ρυθμός του μονοθεσίου ήταν, απλώς, λίγο... χειρότερος από αυτό που περιμέναμε».

Μιλώντας στα ΜΜΕ, ερωτήθηκε για την πιθανότητα να πάρει, έστω, μια νίκη η Ferrari: «Μία νίκη μέσα στο 2025; Δεν είχα και μεγάλη αισιοδοξία πριν τον αγώνα και δεν έχω ούτε τώρα, οπότε θα έλεγα ότι δεν άλλαξαν πολλά. Δεν ξέρω, ίσως να είναι εφικτό κάτι στις κατατακτήριες του Μπακού, αλλά πολύ συχνά, όταν καταφέρνουμε να κάνουμε αυτόν τον γύρο το Σάββατο, στον αγώνα φαίνεται πιο καθαρά η διαφορά ρυθμού με άλλα μονοθέσια. Μετά αρχίζουμε να υποφέρουμε με τη φθορά των ελαστικών. Η Μόντσα είναι μία πίστα όπου είμαι ιδιαίτερα δυνατός, οπότε θα πιστέψω στον εαυτό μου και θα πω ότι όλα είναι πιθανά. Παραμένουμε πολύ πίσω σε σχέση με Red Bull και McLaren».

I migliori tifosi DEL MONDO! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/Qacdt6QPJw — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 7, 2025

Για να σπάσει το... ρόδι η Scuderia, ίσως έχει τρεις ευκαιρίες σε συγκεκριμένες πίστες: «Η πίστα του Μπακού είναι μία που αγαπώ. Έχω υπάρξει πολύ δυνατός εκεί, αλλά από την άλλη, στον αγώνα είναι πολύ εύκολο να σε προσπεράσουν. Αν δεν έχεις καλό ρυθμό αγώνα, το καταλαβαίνεις καλά. Εκεί θα είναι δύσκολα, αλλά υπάρχει και η Σιγκαπούρη που, επίσης, αγαπώ, με κατατακτήριες πολύ σημαντικές, ενώ στον αγώνα το προσπέρασμα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι Σιγκαπούρη, Μπακού και Λας Βέγκας είναι οι τρεις πίστες που ίσως, να είμαστε πιο κοντά σε μία νίκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάμε ως φαβορί. Πάμε ως τρίτο φαβορί. Αν για κάποιο λόγο η Red Bull έχει πρόβλημα, ίσως γίνουμε η δεύτερη δύναμη, αλλά ποτέ η πρώτη. Πάντα θα είναι ανηφορικός και δύσκολος ο δρόμος».