Επιμένει ο Χάμιλτον: «Ακόμα δεν νιώθω άνετα στην SF-25» - Το... έζησε στη Μόντσα! (vids)

Ο Βρετανός οδηγός σχολίασε το τριήμερο στη Μόντσα. Μπορεί να μην ανέβηκε στο βάθρο, όμως απόλαυσε περισσότερο την εμπειρία στο «Ναό της ταχύτητας» ως μέλος της Ferrari, ερχόμενος πολύ κοντά στο κοινό και κάνοντας σαν... έφηβος!

Ο Λιούις Χάμιλτον άφησε πίσω του το καταστροφικό grand prix Ολλανδίας και πάλεψε για το βάθρο στη Μόντσα, παρ' ότι ξεκίνησε τον αγώνα από τη 10η θέση λόγω ποινής.

Το γεγονός ότι ήταν μια... εντός έδρας συνθήκη, τού έδωσε αυτοπεποίθηση ενόψει του φινάλε της σεζόν, όμως εξακολουθεί να προσαρμόζεται στη «Scuderia Ferrari 25».

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε στο «Sky Sports F1» με την ολοκλήρωση του ιταλικού grand prix, όπου κατετάγη 6ος και δείτε στιγμές του με τους παθιασμένους «tifosi» στην πίστα:

«Νομίζω ότι η απόδοσή μας ήταν αρκετά καλή, συνολικά. Δεν έχουμε τον ρυθμό των McLaren ή Red Bull, οπότε η μάχη για το βάθρο είναι εκτός συζήτησης προς το παρόν.

Συνεχίζουμε να πιέζουμε και να προσπαθούμε να βγάλουμε το μέγιστο. Αυτό το τριήμερο με βοήθησε να χτίσω περισσότερη αυτοπεποίθηση με το μονοθέσιο, αλλά σίγουρα, δεν νιώθω ακόμα 100% άνετα... Ήμουν μόλις 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ.

Έπρεπε να δοκιμάσουμε το undercut, αλλά χάσαμε την ευκαιρία και βρέθηκα πολύ πίσω μετά. Ήταν πραγματικά καλή η εκκίνηση, βρέθηκα ανάμεσα σε δύο μονοθέσια, αλλά κατάφερα να βγω μπροστά. Πιστεύω πως θα μπορούσα να τερματίσω 5ος σήμερα».

