Χαμός: Ο Βολφ «καρφώνει» τη McLaren για το swap - Τι απαντά η βρετανική ομάδα

Το Grand Prix Ιταλίας δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για την κυριαρχία του Φερστάπεν, αλλά και για την εσωτερική... καταιγίδα στη McLaren.

Η απόφαση της ομάδας να ζητήσει από τον Όσκαρ Πιάστρι να παραχωρήσει τη θέση του στον Λάντο Νόρις προκάλεσε θόρυβο, εντός και εκτός paddock.

Η αφορμή ήταν το λάθος στο pit-stop του Νόρις. Ενώ ο Πιάστρι είχε μπει πρώτος για αλλαγή ελαστικών ώστε να καλυφθεί πιθανό undercut, ο Νόρις ακολούθησε στον επόμενο γύρο αλλά έχασε χρόνο λόγω καθυστέρησης στον τροχό. Έτσι, βρέθηκε πίσω από τον teammate του. Σε εκείνο το σημείο, η McLaren έδωσε την εντολή: ο Πιάστρι να αφήσει τον Νόρις να περάσει.

Ο Αυστραλός υπάκουσε, αν και δεν έκρυψε την έκπληξή του. Αργότερα τόνισε ότι θεωρεί την κίνηση «δίκαιη», αφού ο Νόρις έχασε τη θέση του για λόγους που δεν οφείλονταν σε οδηγικό λάθος. Από την πλευρά του, ο Βρετανός εξήγησε πως δεν ήθελε να νιώσει ότι πήρε κάτι χωρίς μάχη, αλλά ότι η ομάδα έπρεπε να διορθώσει μια αδικία.

Το περιστατικό δεν έμεινε αναπάντητο από τον Τότο Βολφ, ο οποίος προειδοποίησε ότι τέτοιες κινήσεις δημιουργούν «πολύ δύσκολα προηγούμενα» στη Formula 1. Όπως σχολίασε, όταν οι ομάδες αρχίσουν να παρεμβαίνουν σε καταστάσεις που δεν αφορούν καθαρά οδηγικό λάθος, τότε τα όρια γίνονται θολά και οι συνέπειες μπορεί να φανούν αργότερα στη μάχη του πρωταθλήματος.

Η McLaren από την πλευρά της προσπάθησε να ισορροπήσει την κατάσταση, παρουσιάζοντας την απόφαση ως πράξη συνέπειας και στρατηγικής δικαιοσύνης. Το μήνυμα που θέλησε να στείλει ήταν πως η συνοχή και η συλλογικότητα μετρούν περισσότερο από τη μεμονωμένη μάχη δύο οδηγών.

Ωστόσο, η συζήτηση παραμένει ανοιχτή: ήταν σωστή η επιλογή ή άνοιξε έναν ασκό του Αιόλου που δύσκολα θα κλείσει; Στο Μόντσα, η McLaren κέρδισε θέσεις και βαθμούς. Το ερώτημα είναι αν στο μέλλον θα χάσει… εσωτερική ισορροπία.