Leapmotor B05: Σπορ hatchback πρεμιέρα στο Μόναχο

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025), η Leapmotor έκλεψε τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο B05, ένα σπορτίφ hatchback κατηγορίας C.

Με μήκος 4,43 μ., πλάτος 1,88 μ., ύψος 1,52 μ. και μεταξόνιο 2,74 μ., το νέο μοντέλο στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: εντυπωσιακή σχεδίαση, καθημερινή ευχρηστία, υψηλή διάδραση με τον χρήστη και κορυφαία ποιότητα.

Το B05 ξεχωρίζει για το μυώδες και δυναμικό του σχήμα, όντας το πιο φαρδύ μοντέλο της κατηγορίας. Ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία “Tech-Nature Aesthetic”, συνδυάζοντας έντονο σπορ χαρακτήρα με κομψότητα. Ανάμεσα στα highlights της εμφάνισης είναι οι χωρίς πλαίσιο πόρτες, που τονίζουν τον σπορτίφ προσανατολισμό, καθώς και οι αεροδυναμικές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών Swift-Wing.

Στο ίδιο περίπτερο, την παράσταση μοιράστηκε και το Leapmotor B10, το νέο C-SUV της μάρκας που ήδη καταγράφει εμπορική επιτυχία. Με μήκος 4,52 μ., πλάτος 1,88 μ. και ύψος 1,66 μ., τοποθετείται στο πιο δημοφιλές κομμάτι της αγοράς, το C-SUV Segment.

Η παραγωγή του B10 «τρέχει» ήδη στο μέγιστο για να ανταποκριθεί στη ζήτηση, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα διατίθεται σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως, με την Ευρώπη να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη Leapmotor.