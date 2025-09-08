Η Volkswagen παρουσίασε στο Μόναχο το ID. CROSS (pics)

Η Volkswagen έφερε στο φως, στο σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025), το ID. CROSS Concept, ένα συμπαγές SUV που φιλοδοξεί να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

Πρόκειται για το τέταρτο μέλος της οικογένειας μικρών ηλεκτρικών της μάρκας, μετά τα ID. Polo, ID. GTI Concept και ID. EVERY1, δείχνοντας ξεκάθαρα τη στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου.

Το ID. CROSS έρχεται σε διαστάσεις αντίστοιχες με το T-Cross (μήκος 4,16 μ., πλάτος 1,83 μ., ύψος 1,58 μ.), αλλά με χώρους που ξεπερνούν τις προσδοκίες της κατηγορίας. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 450 λίτρα, ενώ κάτω από το μπροστινό καπό υπάρχει ακόμη ένας πρακτικός χώρος 25 λίτρων. Το εσωτερικό είναι διαμορφωμένο με lounge φιλοσοφία, ποιοτικά υλικά, φυσικές υφές και ειδικές «Ατμόσφαιρες» φωτισμού και ήχου. Μάλιστα, τα καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν πλήρως, δημιουργώντας μια άνετη επιφάνεια ξεκούρασης – φόρος τιμής στο θρυλικό VW Bus.

Αισθητικά, το πρωτότυπο ξεχωρίζει με την απόχρωση Urban Jungle Green και τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive, η οποία στηρίζεται σε τρεις αρχές: σταθερότητα, συμπάθεια και ένα «μυστικό συστατικό» που η Volkswagen δεν αποκαλύπτει.

Κάτω από το καπό, ή καλύτερα, στο πάτωμα της πλατφόρμας MEB+, συναντάμε έναν ηλεκτροκινητήρα εμπρός άξονα με ισχύ 155 kW (211 ίπποι). Η αυτονομία φτάνει έως τα 420 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 175 χλμ./ώρα. Η πλατφόρμα MEB+ φέρνει επίσης τη νέα γενιά λογισμικού με βελτιώσεις σε λειτουργίες όπως το Travel Assist, ανεβάζοντας επίπεδο την εμπειρία οδήγησης.

Η πρακτικότητα δεν λείπει: δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.200 κιλά, κοτσαδόρος που σηκώνει φορτίο 75 κιλών (ιδανικός για δύο e-bikes), και ζάντες 21 ιντσών Balboa με ελαστικά Goodyear 235/40 R21.

Το ID. CROSS Concept είναι προπομπός για το μοντέλο παραγωγής που θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2026, ενώ στο μεταξύ θα δούμε και το ID. Polo (αρχές 2026) αλλά και την πιο «καυτή» έκδοση ID. Polo GTI. Το 2027 θα ακολουθήσει το τελικό λανσάρισμα του ID. EVERY1. Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας μεγάλης καμπάνιας του ομίλου (Volkswagen, Skoda, VW Commercial Vehicles κ.ά.) για την ενίσχυση της παρουσίας του στην προσιτή κατηγορία EVs.

Η Volkswagen δείχνει με σαφήνεια πως δεν σκοπεύει να αφήσει σε ησυχία τον ανταγωνισμό. Με μια πλήρη γκάμα που ξεκινά από το προσιτό ID. Polo και φτάνει μέχρι το lifestyle ID. Buzz, η μάρκα ετοιμάζεται για την πιο δυναμική αντεπίθεσή της στην ηλεκτροκίνηση. Και το ID. CROSS Concept είναι το SUV που ανοίγει αυτόν τον δρόμο.