Πιάστρι: «Το μονοθέσιο δεν ανταποκρινόταν όπως ήθελα - Μοναχικός αγώνας»

Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren είχε ποντάρει σε καλύτερη εμφάνιση στο Grand Prix Ιταλίας στη Μόντσα, αλλά είδε τη διαφορά του από τον Λάντο Νόρις στο πρωτάθλημα να μειώνεται.

Το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο του Πιάστρι σε αυτό το τριήμερο δεν ήταν οι εντολές της ομάδας, αλλά το προσπέρασμα στον Σαρλ Λεκλέρ στη Λέσμο 1 από την εξωτερική.

Για το υπόλοιπο του αγώνα, ο Αυστραλός ήταν τρίτος, βιώνοντας κατά τον ίδιο μια μοναχική εμπειρία.

Μετά τον τερματισμό, δήλωσε:

«Το ξεκίνημα ήταν δύσκολο. Οι πρώτοι γύροι δεν ήταν καλοί. Κατάφερα να περάσω τον Σαρλ Λεκλέρ κι έπειτα ακολούθησε ένας μοναχικός αγώνας. Στο πρώτο μέρος δυσκολεύτηκα, γιατί το μονοθέσιο δεν ήταν όπως το ήθελα. Όταν τα ελαστικά έχασαν απόδοση, βρήκα ρυθμό, αλλά αυτό δεν είναι ιδανικό. Οι βαθμοί που πήρα ήταν καλοί».

Όταν ρωτήθηκε για τη στρατηγική, απέφυγε να σχολιάσει την παρέμβαση της McLaren στο φινάλε:

«Χρησιμοποιήσαμε τη μαλακή γόμα στο σωστό σημείο του αγώνα. Μείναμε έξω περιμένοντας τυχόν Αυτοκίνητο Ασφαλείας και όταν ο Μαξ μπήκε στο “παράθυρό” μας, δεν είχε νόημα να συνεχίσουμε έξω. Υπήρξε ένα μικρό συμβάν στο τέλος, αλλά όλα καλά».

Ο Πιάστρι τόνισε επίσης τι κρατάει από την εμπειρία στη Μόντσα:

«Δεν ήταν κακό τριήμερο. Φυσικά, θα θέλαμε καλύτερη απόδοση. Θα μάθουμε από αυτό και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι στον επόμενο αγώνα».