Φερστάπεν: «Αυτό το τριήμερο στη Μόντσα ήταν απίστευτο!»

Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να πανηγυρίσει στο Grand Prix της Μόντσας μετά από αρκετό καιρό και παραχώρησε δηλώσεις μετά τη μεγάλη του νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν μια σπουδαία μέρα για εμάς. Ήμουν φυσικά άτυχος στον πρώτο γύρο. Μετά όμως πετούσαμε στην πίστα. Το μονοθέσιο ήταν πολύ ευχάριστο και μπορούσα να ελέγξω το ρυθμό, ειδικά στο πρώτο μέρος του αγώνα. Μπήκαμε τη σωστή στιγμή στα pits κι έπειτα μπορούσα να πιέσω τα ελαστικά μου και εκτελέσαμε τέλεια τη στρατηγική. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν γρήγοροι και είναι φοβερή η νίκη εδώ».

Για τις μάχες του πρώτου γύρου τόνισε: «Αμέσως ο ρυθμός ήταν καλός. Είχαμε πολλές μάχες. Όταν είδα πως είχα δυνατό ρυθμό επέστρεψα γρήγορα στην κορυφή».

Για το αν θα μπορέσει να διεκδικήσει ξανά νίκη στο φετινό πρωτάθλημα είπε: «Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θα βλέπουμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Αυτό το τριήμερο στη Μόντσα ήταν απίστευτο».