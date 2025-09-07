Τι έκανε το... παλιόπαιδο: ο Μαξ Φερστάπεν παρέδωσε masterclass με δωρεάν είσοδο για τους υπόλοιπους πιλότους στη Μόντσα, παίρνοντας μ' εμφατικό τρόπο τη νίκη. Δεύτερος ο Νόρις μετά από... δράμα, τρίτος ο Πιάστρι, στο 4-6 οι δύο Φεράρι.

Καθαρίζει τη φωνή του. Ξέρει ότι όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω του, οπότε την καθαρίζει εκ νέου. Έπειτα, με σταθερό βήμα που θα ζήλευε και μεθυσμένος Άγγλος που βγαίνει από παμπ τα ξημερώματα του Σαββάτου, βγαίνει στο κεντρικό μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Από κάτω, οι πιστοί κρέμονται από τα χείλη του- μεταφορικά, προφανώς, καθώς γνωρίζετε κι εσείς πως είναι αδύνατο να κρεμαστούν κυριολεκτικά από τα χείλη ενός ατόμου χιλιάδες κόσμου.

"Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!", αναφωνεί ο Πρωτοδιάκονος και μετά...

Αυτή είναι η συνήθης διαδικασία του «Έχουμε Πάπα» στο Βατικανό. Ευλόγως θα αναρωτηθείτε πού στο καλό κολλάει αυτό με την Φόρμουλα 1, αλλά μην είστε τέτοιοι: «Ναός της Ταχύτητας» δε λέγεται η Μόντσα; Ε, κάντε ένα άλμα πίστης κι ευθυγραμμιστείτε: στο μαγικό κόσμο της F1 η αναγγελία πως έχουμε έναν πραγματικό κ@ργιόλη στο πρόσωπο του Μαξ Φερστάπεν έχει γίνει από τον πατέρα του (με τον μπαμπά να λέγεται, αν έχετε τον Θεό σας, Γιος!) από τότε που ο Ολλανδός ήταν ούτε 18 ετών κι έμπαινε στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Δέκα χρόνια αργότερα, μ' εμφανίσεις όπως η σημερινή, ο παγκόσμιος πρωταθλητής συνεχίζει ν' αποδεικνύει πως είναι ένας- καλώς εννοούμενος, μα όχι πάντα...- μπ@σταρδος που δεν το βάζει κάτω με τίποτα.

Super Saturday… SENSATIONAL SUNDAY!



Max wins for the third time at Monza 👏#F1 || #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Jo6Xo3g7HF — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 7, 2025

Ο Ολλανδός, έχοντας στα χέρια του μετά από καιρό μια ευθέως ανταγωνιστική προς τις ΜακΛάρεν Ρέντ Μπουλ, πήρε χθες την pole, όμως σήμερα βρέθηκε προ εκπλήξεως: παρά το ότι ο δεύτερος Νόρις εκκινούσε από το ακάθαρτο, θεωρητικά, κομμάτι της πίστας, πετάχτηκε καταπληκτικά μπροστά, αναγκάζοντας τον Φερστάπεν να «κόψει» το πρώτο σικέιν.

'Ετσι, ορθώς, έλαβε την οδηγία από την ομάδα του να παραχωρήσει την πρωτοπορία στον Νόρις, πράγμα που- για λόγους που ερευνώνται από την επιστήμη, μιας και ο Μαξ σχεδόν ποτέ δεν υπακούει- έκανε.

Αντί, όμως, να γίνει το προφανές (να δούμε, δηλαδή, μια ΜακΛάρεν να ξεμακραίνει και να ξεμακραίνει...) και αν και φάνηκε πως στο πρώτο κομμάτι του αγώνα υστερούσε σε απόδοση, ο τετράκις παγκόσμιος στον 4ο γύρο αποφάσισε ν' αποτίσει φόρο τιμής στον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και ένα γνωστό παιχνίδι ποδοσφαίρου, το οποίο δε μας πλήρωσε επαρκώς για να πούμε το όνομά του: σε μια στιγμή παραφροσύνης πέρασε εκ νέου τον Λάντο και μετά χάθηκε στο βάθος!

Κάπως έτσι, μ' εκκωφαντικό τρόπο δηλαδή, ο Φερστάπεν έφτασε στην 3η φετινή του νίκη κι έσπασε το σερί των 5 σερί επικρατήσεων των ΜακΛάρεν. Μπορεί να χρειάστηκε 9 ολόκληρους αγώνες για ν' ανέβει και πάλι στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, όμως άξιζε η αναμονή καθώς έβαλε μία διαφορετική πινελιά στο πρωτάθλημα. Όχι πως έχει ρεαλιστικές ελπίδες να διατηρήσει τα σκήπτρα του, όμως πάντα είναι καλό ν' αλλάζουμε, ως φαν, παραστάσεις και να σπάει η μονοτονία.

Never. In. Doubt. 👊



Max converts Pole Position into a superb win 🔥



An unfortunate afternoon for Yuki, who fought hard but comes home in P13.



🏁 | Max 🇳🇱, NOR, PIA, LEC, RUS, HAM, ALB, BOR, ANT, HAD. #F1 || #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/6453ylNQzt — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 7, 2025

Τη δεύτερη θέση πήρε ο- εμφανώς απογοητευμένος- Λάντο Νόρις. Ο πιλότος της ΜακΛάρεν ξεκίνησε καταπληκτικά το grand prix, όμως δεν μπόρεσε α κρατηθεί μπροστά από τον Μαξ (τον οποίο, σ' ένα καταπληκτικό team radio, αποκάλεσε «ηλίθιο», δίνοντάς μας content και δείχνοντας να μπαίνει, επιτέλους, σε mode διεκδικητή). Μοιραία, λοιπόν, σπατάλησε σημαντική ευκαιρία να μειώσει σημαντικά τη διαφορά από τον Πιάστρι, γιατί αν κέρδιζε έχοντας τον Μαξ 2ο θα «έκοβε» 10 βαθμούς από τον ομόσταβλό του.

Βέβαια, για να τερματίσει στη θέση που δικαιούταν με βάση την απόδοσή του όλο το τριήμερο, έπρεπε να φανεί... μεγαλόψυχος ο Πιάστρι: η ΜακΛάρεν με μία ακατανόητη κίνηση επέλεξε να βάλει πρώτο τον (3ο) Πιάστρι για το μοναδικό πιτ, «χαρίζοντας» ένα αδικαιολόγητο, για τα διαβόητα "Papaya rules", undercut. Στη συνέχεια άργησαν πάρα πολύ στη στάση του (2ου) Νόρις, με αποτέλεσμα να βγει μπροστά του ο Αυστραλός!

Ευτυχώς για τις ελπίδες του Βρετανού για τον τίτλο ο Πιάστρι, ιπποτικά, του παραχώρησε εκ νέου τη θέση του. Βέβαια, ο Όσκαρ είναι ο μεγάλος κερδισμένος του τριημέρου, μιας και σε ένα μέτριο- για την απίστευτη κλάση του- τριήμερο είδε την υπέρ του διαφορά να ψαλιδίζεται μόλις κατά 3 βαθμούς: το +34 έγινε +31 και αυτός παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε με αυτή τη Φεράρι τερματίζοντας 4ος (αν και στην αρχή έδειξε ταχύτερος από τις ΜακΛάρεν, αλλά... δεν), ενώ Ράσελ, Χάμιλτον (καλός αγώνας, τηρουμένων των αναλογιών), Άλμπον, Μπορτολέτο, Αντονέλι (συνεχίζει τις... ψόφιες εμφανίσεις ο μικρός) και Χάτζαρ (από το πουθενά πήρε βαθμό ο απίθανος ρούκι!) συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη δεκάδα του αγώνα.

A solid performance and good points on home soil 🇮🇹 pic.twitter.com/BteHQzjb3s — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 7, 2025

Λευκός καπνός μετά από καιρό, λοιπόν, για τον Φερστάπεν. Το αν αυτή του η καρό σημαία αποτελεί μία παρένθεση στην κυριαρχία των πρωταθλητών στους κατασκευαστές ή θα έχει και συνέχεια είναι κάτι που το γνωρίζει μόνο ο Πάπας (του το εκμυστηρεύτηκε ο Θεός). Ωστόσο...

Ωστόσο, ένα είναι σίγουρο: όσο έχει ανταγωνιστικό μονοθέσιο στα χέρια του, είναι ικανός για τα πάντα.

Να το ξαναπούμε, κι ας έχει «μόλις» 8 αγώνες για το τέλος της σεζόν; Τα πάντα.

Ο μπ@σταρδος...

Βαθμολογία οδηγών

1) Πιάστρι 324

2) Νόρις 293

3) Φερστάπεν 230

4) Ράσελ 194

5) Λεκλέρκ 163

6) Χάμιλτον 117

7) Άλμπον 70

8) Αντονέλι 66

9) Χάτζαρ 38

10) Χούλκενμπεργκ 37

11) Στρολ 32

12) Αλόνσο 30

13) Οκόν 28

14) Γκασλί 20

15) Λόσον 20

16) Μπορτολέτο 18

17) Μπέρμαν 16

18) Σάινθ 16

19) Τσουνόντα 12

20) Κολαπίντο 0

21) Ντούχαν 0

Βαθμολογία κατασκευαστών

1) ΜακΛάρεν 617

2) Φεράρι 280

3) Μερσέντες 260

4) Ρεντ Μπουλ 239

5) Ουίλιαμς 86

6) Άστον Μάρτιν 62

7) Ρέισινγ Μπουλς 61

8) Σάουμπερ 55

9) Χάας 44

10) Αλπίν 20