«Τι κάνει ο ηλίθιος;»: Πολλά νεύρα του Νόρις με τον Φερστάπεν στην εκκίνηση - Τον πέρασε ξανά εντυπωσιακά ο Ολλανδός (vids)

Επεισοδιακή ήταν η εκκίνηση του Grand Prix στην Μόντσα, με τους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις να φτάνουν πολύ κοντά στο να συγκρουστούν.
Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός οδηγός έσπρωξε τον Βρετανό στο χορτάρι, με τον οδηγό της McLaren να βρίζει προς την ομάδα του, λέγοντας χαρακτηριστικά «Τι κάνει ο ηλίθιος; Στην αρχή με σπρώχνει στο γρασίδι και μετά κόβει το σικέιν».
Δείτε εδώ:
Η Red Bull ενημέρωσε άμεσα τον Φερστάπεν να δώσει πίσω την 1η θέση, όπως και έγινε, με τον Ολλανδό ωστόσο να... βουτά στα φρένα στον 4ο γύρο και να προσπερνά ξανά τον Λάντο Νόρις, ανακτώντας την πρωτιά στο ιταλικό Grand Prix.
Δείτε εδώ: