«Τι κάνει ο ηλίθιος;»: Πολλά νεύρα του Νόρις με τον Φερστάπεν στην εκκίνηση - Τον πέρασε ξανά εντυπωσιακά ο Ολλανδός (vids)

Με πολλή ένταση ξεκίνησε το Grand Prix στη Μόντσα, με τον Μαξ Φερστάπεν να βγάζει εκτός πορείας τον Λάντο Νόρις και τον Βρετανό να... βρίζει.

Επεισοδιακή ήταν η εκκίνηση του Grand Prix στην Μόντσα, με τους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις να φτάνουν πολύ κοντά στο να συγκρουστούν.

Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός οδηγός έσπρωξε τον Βρετανό στο χορτάρι, με τον οδηγό της McLaren να βρίζει προς την ομάδα του, λέγοντας χαρακτηριστικά «Τι κάνει ο ηλίθιος; Στην αρχή με σπρώχνει στο γρασίδι και μετά κόβει το σικέιν».

Δείτε εδώ:

💥 Así ha sido la SALIDA de la carrera



Verstappen se saltó la chicane y ha tenido que devolverle posición a Norris.#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/dYP63C6jcE — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 7, 2025

Η Red Bull ενημέρωσε άμεσα τον Φερστάπεν να δώσει πίσω την 1η θέση, όπως και έγινε, με τον Ολλανδό ωστόσο να... βουτά στα φρένα στον 4ο γύρο και να προσπερνά ξανά τον Λάντο Νόρις, ανακτώντας την πρωτιά στο ιταλικό Grand Prix.

Δείτε εδώ: