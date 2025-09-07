Κυριαρχία για τα αδέρφια Μάρκεθ στο Grand Prix της Καταλονίας (vids)

Ο 15ος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του MotoGP έλαβε χώρα στην Καταλονία, εκεί όπου τα αδέρφια Μάρκεθ έκαναν... περίπατο σε ακόμη έναν αγώνα.
Ο Άλεξ Μάρκεθ τερμάτισε πρώτος την κούρσα και είδε την καρό σημαία, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον αδερφό του Μαρκ, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.
Ο νικητής του αγώνα σημείωσε τη 2η νίκη του στην μεγάλη κατηγορία του ΜοtoGP μετά την κατάκτηση της pole position με την Gresini Ducati.
Ο Μαρκ Μάρκεθ της εργοστασιακής ομάδας Ducati Lenovo προηγήθηκε στους πρώτους γύρους του αγώνα, αλλά ο αδερφός του τον προσπέρασε και τον άφησε στη 2η θέση, μετά από μία ωραία κούρσα.
Μετά το αποτέλεσμα που σημειώθηκε στην Καταλονία, ο Μαρκ Μάρκεθ δεν μπορεί πλέον να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στον επόμενο αγώνα στο Μιζάνο και η... στέψη του θα πάρει παράταση.
Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Ενέα Μπαστιανίνι με την ΚΤΜ, ενώ η δράση συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο (12-14 Σεπτεμβρίου) στην πίστα του Μιζάνο.
Τα αποτελέσματα του αγώνα: