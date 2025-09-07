Κυριαρχία για τα αδέρφια Μάρκεθ στο Grand Prix της Καταλονίας (vids)

Τα αδέλφια Μάρκεθ ήταν απροσπέλαστα στο Grand Prix της Καταλονίας και ουσιαστικά στο «σπίτι» τους κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο, με τον Άλεξ να τερματίζει πρώτος την κούρσα.

Ο 15ος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του MotoGP έλαβε χώρα στην Καταλονία, εκεί όπου τα αδέρφια Μάρκεθ έκαναν... περίπατο σε ακόμη έναν αγώνα.

Ο Άλεξ Μάρκεθ τερμάτισε πρώτος την κούρσα και είδε την καρό σημαία, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον αδερφό του Μαρκ, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο νικητής του αγώνα σημείωσε τη 2η νίκη του στην μεγάλη κατηγορία του ΜοtoGP μετά την κατάκτηση της pole position με την Gresini Ducati.

Ο Μαρκ Μάρκεθ της εργοστασιακής ομάδας Ducati Lenovo προηγήθηκε στους πρώτους γύρους του αγώνα, αλλά ο αδερφός του τον προσπέρασε και τον άφησε στη 2η θέση, μετά από μία ωραία κούρσα.

Gave it everything but an important second place in the pocket for @marcmarquez93 🥈#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/is1NsTJbU6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025

Μετά το αποτέλεσμα που σημειώθηκε στην Καταλονία, ο Μαρκ Μάρκεθ δεν μπορεί πλέον να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στον επόμενο αγώνα στο Μιζάνο και η... στέψη του θα πάρει παράταση.

Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Ενέα Μπαστιανίνι με την ΚΤΜ, ενώ η δράση συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο (12-14 Σεπτεμβρίου) στην πίστα του Μιζάνο.

