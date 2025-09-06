Διέλυσε τα κοντέρ ο Μαξ: Έκανε τον ταχύτερο γύρο ever!

Στη Μόντσα ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την 5η pole position της σεζόν και έφτασε τον Όσκαρ Πιάστρι.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στο Q3 του Grand Prix Ιταλίας ο Ολλανδός πιλότος σημείωσε το 1:18,792. Πρόκειται για χρόνο ο οποίος είναι νέο ρεκόρ πίστας στη Μόντσα. Σαφώς αυτός ο γύρος είναι ο ταχύτερος στην ιστορία της Formula 1, με τον Φερστάπεν να σπάει το ρεκόρ που είχε υπό την κατοχή του ο Λιούις Χάμιλτον από το 2020.
Η μέση ωριαία ταχύτητα του Φερστάπεν ήταν στα 264,362 χλμ/ώρα, με τη διαφορά από το γύρο του Χάμιλτον να είναι στα 0,320 χλμ/ώρα.
Αν και η άσφαλτος έχει «πέσει» από το 2020 στη Μόντσα, τα μονοθέσια της νέας γενιάς στη Formula 1 έχουν την ικανότητα να κινηθούν πιο γρήγορα από εκείνα της προηγούμενης.
Δείτε το γύρο της pole position του Φερστάπεν
