Φερστάπεν: «Στον αγώνα πρέπει να τα δώσω όλα»

Ο Ολλανδός επέτρεψε στην pole position μετά από το καλοκαίρι και τον αγώνα της Formula 1 στο Σίλβερστον.

Με μία μεγάλη εμφάνιση στις κατατακτήριες του Grand Prix της Ιταλίας, ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την pole position ενώπιον των τιφόζι.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα στο μονοθέσιό και ανέβηκε στις 5 pole στο 2025, όσες έχει και ο Όσκαρ Πιάστρι.

Ο χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να σημειώσει νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στο «Ναό της Ταχύτητας».

Μετά το τέλος του Q3 για την κατάκτηση της pole position, o Φερστάπεν τόνισε:

«Στη Μόντσα είναι πάντα δύσκολο να κάνεις τον τέλειο γύρο με την έλλειψη κάθετης δύναμης. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το παραμικρό λάθος. Ένιωσα πολύ καλά στο Q3 και στους δύο μου γύρους και η pole για εμάς είναι φανταστική. Το μονοθέσιο δουλεύει στη Μόντσα και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό.

Ήταν πολύ κλειστή η μάχη. Την τελευταία στιγμή κάναμε μερικές αλλαγές στο μονοθέσιο, που μου επέτρεψαν να πιέσω περισσότερο. Αυτό χρειάστηκα και είναι μια σπουδαία στιγμή για εμάς».