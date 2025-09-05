Μονακό για πάντα: Μέχρι το 2035 στην F1 το Πριγκιπάτο

Το Grand Prix του Μονακό παραμένει στο καλεντάρι της Formula 1 μέχρι το 2035, καθώς η F1 ανακοίνωσε την ανανέωση της συμφωνίας με το Automobile Club de Monaco για ακόμη δέκα χρόνια.

Έτσι, ο πιο εμβληματικός αγώνας του πρωταθλήματος εξασφαλίζει τη θέση του στο μέλλον, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια του σπορ.

Ο πρόεδρος και CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, τόνισε πως το Μονακό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της F1, ένας αγώνας αγαπημένος από οδηγούς και φιλάθλους, με μοναδική ατμόσφαιρα χάρη στη θέση του στον πιο λαμπερό προορισμό του κόσμου. Από την πλευρά του, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ μίλησε για τη βαθιά σύνδεση του Πριγκιπάτου με τον θεσμό και εξήρε τη συνεργασία που κρατά ζωντανή την παράδοση και τη λάμψη του Grand Prix.

Παρά τη γοητεία του, ο αγώνας έχει δεχθεί επικρίσεις τα τελευταία χρόνια για την περιορισμένη δράση στην πίστα. Η Formula 1 προσπαθεί να βελτιώσει το θέαμα με νέους κανονισμούς, όπως η υποχρέωση για δύο pit stops, ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον και οι στρατηγικές διαφοροποιήσεις.

Με τη νέα συμφωνία, το Μονακό διατηρεί για τουλάχιστον μια δεκαετία ακόμη τον τίτλο του «κοσμήματος» της Formula 1, συνεχίζοντας να αποτελεί σύμβολο παράδοσης, αίγλης και μοναδικότητας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.