LIVE η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ηλεκτρικής Mercedes GLC

Η GLC αποτελεί ένα από τα πιο ευπώλητα και αγαπημένα μοντέλα της Mercedes-Benz, τόσο παγκοσμίως, όσο και στη χώρα μας.

Ενσωματώνει τη φιλοσοφία της μάρκας για την πολυτέλεια, την καινοτομία και την αποδοτικότητα, συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρακτικότητα με το design.Η Έκθεση IAA Mobility 2025 αποτελεί το εφαλτήριο για τη νέα εποχή της σχεδιαστικής γλώσσας της Mercedes-Benz και πρώτος εκπρόσωπος της γλώσσας αυτής, είναι η ολοκαίνουρια, αμιγώς ηλεκτρική GLC!

Παρακολουθήσετε ζωντανά την Παγκόσμια Πρεμιέρα της νέας, ηλεκτρικής GLC. Ενός SUV που αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς στην κατηγορία του και εκφράζει με τον πιο αυθεντικό τρόπο την τεχνολογική υπεροχή, την πολυτέλεια και τον δυναμισμό της μάρκας.

