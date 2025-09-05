Dacia Duster και Bigster με νέους υβριδικούς κινητήρες διπλού καυσίμου! (pics)

Η Dacia περνά σε μια νέα εποχή κινητήρων, εξοπλίζοντας τα Duster και Bigster με το ολοκαίνουργιο σύστημα κίνησης Hybrid-G 150 4x4.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή διάταξη που συνδυάζει υβριδική τεχνολογία 48V, τετρακίνηση και διπλό καύσιμο (βενζίνη/LPG). Η βασική μονάδα είναι ένας τρικύλινδρος 1.2 λίτρων με ήπια υβριδική υποβοήθηση, αποδίδοντας 140 ίππους στον εμπρός άξονα, ο οποίος συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων και paddles στο τιμόνι. Στον πίσω άξονα τοποθετείται ηλεκτροκινητήρας 31 ίππων με κιβώτιο δύο σχέσεων – μια πρωτιά για την κατηγορία – που ανεβάζει τη συνδυαστική ισχύ στους 154 ίππους.

Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει:

Ισχυρή ροπή σε χαμηλές ταχύτητες

Σταθερή πρόσφυση έως 140 χλμ./ώρα

Αποσυνδεόμενο πίσω άξονα για μείωση κατανάλωσης

Κίνηση έως 60% ηλεκτρικά στην πόλη χάρη σε μπαταρία 48V που φορτίζει με την ανάκτηση ενέργειας

Με δεξαμενές 50 λίτρων για βενζίνη και LPG, το νέο Duster φτάνει αυτονομία έως 1.500 χλμ. WLTP, με κατανάλωση 5,5–5,6 λτ./100 χλμ. (βενζίνη) ή 7,1–7,2 λτ./100 χλμ. (LPG). Το κόστος χρήσης μειώνεται έως 30% σε σχέση με την τρέχουσα 4x4 έκδοση.

Έξι τρόποι οδήγησης

Η Dacia εξοπλίζει τα νέα μοντέλα με επιλογές για κάθε σενάριο: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock και Hill Descent Control. Έτσι, το Duster και το Bigster προσαρμόζονται απόλυτα σε κάθε διαδρομή, εντός και εκτός δρόμου.

Νέα γκάμα κινητήρων για το Duster

Πέρα από το Hybrid-G 150 4x4, το Duster αποκτά ανανεωμένη γκάμα κινητήρων, πιο αποδοτική και ισχυρή:

Hybrid 155 : αντικαθιστά το Hybrid 140, με τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα, δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 1,4 kWh. Εξασφαλίζει έως 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη και κατανάλωση 4,6 λτ./100 χλμ.

Mild Hybrid 140 : νέος 1.2 λίτρων τρικύλινδρος κινητήρας με κύκλο Miller και υποβοήθηση 48V, κατανάλωση 5,4 λτ./100 χλμ. και εκπομπές 122 γρ./χλμ.

Eco-G 120: έκδοση διπλού καυσίμου LPG/βενζίνης, ισχυρότερη κατά +20 ίππους, με αυτονομία έως 1.380 χλμ. και 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂.

Με την προσθήκη του υβριδικού Hybrid-G 150 4x4 και την πλήρη ανανέωση της γκάμας, η Dacia κάνει το Duster και το Bigster πιο οικονομικά, πιο «πράσινα» και ταυτόχρονα πιο απολαυστικά στην οδήγηση, ανεβάζοντας τον πήχη στην κατηγορία των προσιτών SUV.