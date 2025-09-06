Η Skoda και η Volkswagen επίσημοι χορηγοί μετακίνησης της 89ης ΔΕΘ

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης επέλεξε τη Skoda και τη Volkswagen ως επίσημους χορηγούς μετακίνησης της 89ης ΔΕΘ, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη και το κύρος που απολαμβάνουν στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

Για τις ανάγκες της φετινής διοργάνωσης, η ΔΕΘ κινείται με μοντέλα που εκφράζουν την τεχνολογία, την ασφάλεια και την πρωτοπορία του Ομίλου:

το τεχνολογικά προηγμένο Skoda Superb iV Plug-in Hybrid ,

το επιβλητικό SUV Skoda Kodiaq Selection ,

την κομψή και πρακτική Skoda Scala Selection ,

καθώς και το νέο Volkswagen Amarok .

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί μόνο μια πρακτική συνεργασία της Kosmocar Α.Ε. με τη ΔΕΘ, αλλά και μια σαφή επιβεβαίωση του ηγετικού ρόλου της Skoda και της Volkswagen στην ελληνική αγορά. Με παγκόσμια αναγνώριση και σταθερή παρουσία στη χώρα, οι δύο μάρκες στέκονται δίπλα σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την αξιοπιστία και την ικανότητά τους να καθορίζουν τις εξελίξεις.