Η νέα Ford Mustang Mach-E κάνει πρεμιέρα - Πού θα τη δείτε

Η ανανεωμένη Mustang Mach-E πραγματοποιεί την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Auto Thessaloniki 2025, που διεξάγεται στη φετινή 89η ΔΕΘ.

Η Ford συνεχίζει να εξελίσσει το αμιγώς ηλεκτρικό της SUV με νέες τεχνολογίες, καλύτερες επιδόσεις και πιο πλούσιο εξοπλισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της – είτε μέσω αναβαθμίσεων λογισμικού over-the-air είτε με νέα στοιχεία hardware.

Το μοντέλο εκτίθεται στο περίπτερο 13, στον χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε., δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις αλλαγές που φέρνει το ηλεκτρικό pony car της εταιρείας.

Βελτιώσεις σε ισχύ, άνεση και αυτονομία

Η νέα Mach-E προσφέρει αυξημένη ισχύ και ροπή, ταχύτερη επιτάχυνση και νέα ρύθμιση στην πίσω ανάρτηση, που βελτιώνει την κύλιση για τους πίσω επιβάτες χωρίς να χάνει τον σπορ χαρακτήρα της. Μια αναβαθμισμένη αντλία θερμότητας εξασφαλίζει πιο αποδοτική διαχείριση της θερμοκρασίας της καμπίνας, βελτιώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και συνεπώς την αυτονομία – ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Σπορ εμφάνιση και νέος εξοπλισμός

Το αμάξωμα διατίθεται σε τρεις νέες αποχρώσεις (Velocity Blue, Terrain Sand και Molten Magenta), ενώ στις εκδόσεις Premium τα προστατευτικά των θόλων βάφονται πλέον στο χρώμα του αμαξώματος, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα στις κορυφαίες GT.

Στο εσωτερικό συναντάμε το σύστημα SYNC 4A, αλλά και αλλαγές στη διάταξη: ο παραδοσιακός περιστροφικός επιλογέας αντικαθίσταται από έναν νέο μοχλο-διακόπτη στην κολόνα του τιμονιού, ενώ τα χειριστήρια των υαλοκαθαριστήρων και των φλας έχουν ενσωματωθεί στο νέο «Superstalk». Χάρη σε αυτές τις αλλαγές δημιουργείται περισσότερος αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα, με δύο θήκες και ειδική θέση για smartphone.