Νέο Volkswagen ID. Polo: Ηλεκτρικό με όνομα–σύμβολο (pics)

Η Volkswagen ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της, παρουσιάζοντας το ID. Polo.

Ένα όνομα που μετρά μισό αιώνα στην αγορά συναντά πλέον την ηλεκτροκίνηση της οικογένειας ID., με την παγκόσμια πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για το 2026.

Ο CEO της μάρκας, Thomas Schäfer, τονίζει ότι το νέο μοντέλο είναι μόνο η αρχή: «Με το ID. Polo περνάμε στη νέα εποχή, μεταφέροντας τις αξίες της Volkswagen – ποιότητα, διαχρονικό σχεδιασμό και τεχνολογία για όλους – στην ηλεκτροκίνηση».

Από το Polo στο ID. Polo

Το Polo υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αξιόπιστα μοντέλα της μάρκας. Τώρα, το ID. Polo φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτή την παράδοση, προσφέροντας προσιτή ηλεκτροκίνηση και σχεδίαση επικεντρωμένη στον άνθρωπο. Όπως δήλωσε ο Martin Sander, υπεύθυνος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ:

«Δίνουμε στα νέα μας αυτοκίνητα ονόματα που ξυπνούν μνήμες. Το ID. Polo φέρνει στο μέλλον τη δύναμη του ονόματος Polo».

Ηλεκτρικό GTI

Το 2026 θα ακολουθήσει και η σπορ εκδοχή ID. Polo GTI, που βασίζεται στο ID. GTI Concept. Στόχος, να μεταφέρει το DNA του GTI στην ηλεκτρική εποχή, με δυναμικές επιδόσεις και έντονο σπορ χαρακτήρα.

Νέα εποχή για τη VW

Με το ID. Polo και το ID. Cross, η Volkswagen θέλει να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή αλλά και πιο συναρπαστική. Υλικά νέας γενιάς, κορυφαία ποιότητα, συνδυασμός φυσικών και ψηφιακών χειριστηρίων, όλα σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Από το πρώτο ID.3 μέχρι τη ναυαρχίδα ID.7, η οικογένεια ID. έχει καθιερωθεί ως ηγέτιδα στην ευρωπαϊκή ηλεκτροκίνηση. Με το ID. Polo, η Volkswagen κάνει το πιο τολμηρό βήμα προς τη βιώσιμη κινητικότητα.

Περισσότερο από ένα νέο μοντέλο, το ID. Polo φιλοδοξεί να εκφράσει έναν τρόπο ζωής: καθαρό, τεχνολογικά προηγμένο και προσιτό σε όλους. Ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται στις νέες γενιές, μετατρέποντας την ηλεκτροκίνηση από καινοτομία σε καθημερινότητα.