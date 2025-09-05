To νέο Audi Q3 Sportback στην Ελλάδα σε τρεις εκδόσεις (τιμές)

Η γκάμα του περιλαμβάνει τρεις επιλογές κινητήρων:
-
τον 1.5 TFSI Hybrid με 150 ίππους,
-
τον 2.0 TDI επίσης με 150 ίππους,
-
και την κορυφαία plug-in υβριδική έκδοση e-Hybrid με 277 ίππους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το e-Hybrid προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως και 113 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, στοιχείο που το καθιστά ιδανικό για καθημερινές αστικές μετακινήσεις χωρίς εκπομπές.
Σε όλες τις εκδόσεις, το αυτόματο κιβώτιο S-Tronic ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό. Παράλληλα, η Audi προσφέρει το επίπεδο Advance με την προσθήκη του πακέτου Premium, το οποίο περιλαμβάνει:
-
μεταλλικό χρώμα,
-
ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών,
-
πακέτο Climate Control Plus με τριζωνικό κλιματισμό και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα,
-
πακέτο Premium Plus με σπορ καθίσματα με μαύρες υφασμάτινες επενδύσεις,
-
πακέτο Ambient Lighting Plus με δυνατότητα εξατομίκευσης φωτισμού,
-
διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου Cross-Brushed matt.
Σύμφωνα με την Kosmocar-Audi, το πακέτο Premium προσφέρει οικονομικό όφελος για τον αγοραστή που φτάνει τα 3.100 ευρώ για το TFSI Hybrid, 2.650 ευρώ για το TDI και 3.390 ευρώ για το e-Hybrid.
Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
-
Q3 TFSI Hybrid S-Tronic: από 43.980 €
-
Q3 TDI S-Tronic: από 51.980 €
-
Q3 e-Hybrid S-Tronic: από 52.580 €