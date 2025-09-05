To νέο Audi Q3 Sportback στην Ελλάδα σε τρεις εκδόσεις (τιμές)

Το νέο κουπέ SUV της Audi, το Q3 Sportback, κάνει πρεμιέρα και στη χώρα μας, όντας πλέον διαθέσιμο για παραγγελία μέσα από το δίκτυο της Kosmocar-Audi.

Η γκάμα του περιλαμβάνει τρεις επιλογές κινητήρων:

τον 1.5 TFSI Hybrid με 150 ίππους,

τον 2.0 TDI επίσης με 150 ίππους,

και την κορυφαία plug-in υβριδική έκδοση e-Hybrid με 277 ίππους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το e-Hybrid προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως και 113 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, στοιχείο που το καθιστά ιδανικό για καθημερινές αστικές μετακινήσεις χωρίς εκπομπές.

Σε όλες τις εκδόσεις, το αυτόματο κιβώτιο S-Tronic ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό. Παράλληλα, η Audi προσφέρει το επίπεδο Advance με την προσθήκη του πακέτου Premium, το οποίο περιλαμβάνει:

μεταλλικό χρώμα,

ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών,

πακέτο Climate Control Plus με τριζωνικό κλιματισμό και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα,

πακέτο Premium Plus με σπορ καθίσματα με μαύρες υφασμάτινες επενδύσεις,

πακέτο Ambient Lighting Plus με δυνατότητα εξατομίκευσης φωτισμού,

διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου Cross-Brushed matt.

Σύμφωνα με την Kosmocar-Audi, το πακέτο Premium προσφέρει οικονομικό όφελος για τον αγοραστή που φτάνει τα 3.100 ευρώ για το TFSI Hybrid, 2.650 ευρώ για το TDI και 3.390 ευρώ για το e-Hybrid.

Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής: