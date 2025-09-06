Η AUTO THESSALONIKI 2025 έρχεται στην 89η ΔΕΘ: Το μέλλον της αυτοκίνησης στη Θεσσαλονίκη 6-14 Σεπτεμβρίου

Η μεγαλύτερη γιορτή του αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινάει δυναμικά στη Θεσσαλονίκη!

Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο Περίπτερο 13 της 89ης ΔΕΘ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αυτοκίνησης, με νέα μοντέλα, πανελλαδικές πρεμιέρες και τεχνολογίες αιχμής που καθορίζουν το παρόν της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά τις: BYD, CHERY, CITROEN, DACIA, DFSK, DONGFENG, DS Automobiles, FORD, FOTON, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV και ZEEKR.

Παράλληλα, δυναμικό «παρών» θα έχει η ΕΚΟ, ως χρυσός χορηγός της έκθεσης, ενώ παρούσες είναι: η Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car του Ομίλου Σφακιανάκη και η Instacar. Ξεχωριστή παρουσία έχει ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, που αναδεικνύει την νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία με τα δύο πρώτα προϊόντα της ECOSHIFT, made in Greece by Greeks.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου (Περίπτερο 13). Επίσης, την 1η ημέρα της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παρουσιάσεις εταιρειών .

Πρόγραμμα παρουσιάσεων | Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

11:30 – Παρουσίαση SKODA |VIOCAR | Περίπτερο 13- Stand B4A

11:45 – Παρουσίαση KGM | Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Περίπτερο 13, Stand A8

12:00 – Παρουσίαση BYD | Όμιλος Σφακιανάκη| Περίπτερο 13, Stand B3

12:15 – Επίσημη Παρουσίαση OMODA & JAECOO | Ο&J AUTOMOTIVE

ΕΛΛΑΣ| Περίπτερο 13, Stand A1

12:30 - Παρουσίαση GEELY-ZEEKR | GEO Mobility Hellas| Περίπτερο 13 Stand A4

13:15 - Παρουσίαση των οχημάτων MAXUS από την Auto Motive Solutions A.E., εταιρεία του Ομίλου Motor Oil & ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη που θα ενισχύσει και θα υποστηρίξει με την παρουσία του, την Maxus στην ελληνική αγορά | Περίπτερο 13 Stand Β1

13:40- Παρουσίαση Chery | Παρουσίαση Dongfeng , DFSK , XEV | Spanos Group | Περίπτερο 13, Stand B9



Η καρδιά της αυτοκίνησης χτυπά στη Θεσσαλονίκη.

Μη χάσετε την AUTO THESSALONIKI 2025!

��6 – 14 Σεπτεμβρίου

��Περίπτερο 13|Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα -Παρασκευή: 16:00 – 22:00 - Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00