Ελλάδα ακούει; Όλη η Ευρώπη θέλει να φιλοξενήσει GP!

Η Formula 1 εξετάζει σοβαρά την επιστροφή της σε παραδοσιακές πίστες, καθώς επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον από την Τουρκία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία για να φιλοξενήσουν ξανά αγώνες τα επόμενα χρόνια.

Ο Στέφανο Ντομενικάλι, CEO της F1, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν συζητήσεις με τις συγκεκριμένες χώρες, τη στιγμή που η δημοτικότητα του σπορ βρίσκεται στο απόγειό της και η πίεση για επέκταση του «ημερολογίου» αυξάνεται. Υπενθυμίζεται ότι και η Νότια Αφρική βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Η επιτυχία της σειράς Drive to Survive στο Netflix έχει συμβάλει καταλυτικά στην εκρηκτική άνοδο της απήχησης της Formula 1, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες χώρες να εκφράζουν επίσημο ενδιαφέρον για έναν αγώνα. Η Πορτογαλία, μάλιστα, έχει ήδη δηλώσει έτοιμη μέσω του Πρωθυπουργού της να υποδεχτεί ξανά την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Portimao από το 2027.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία θέλει να φέρει ξανά στο καλεντάρι το Istanbul Park, ενώ στη Γερμανία τόσο το Hockenheim όσο και το Nürburgring βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων, παρότι στο παρελθόν η οικονομική βιωσιμότητα αποτέλεσε εμπόδιο για την επιστροφή τους.

Προς το παρόν, το Concorde Agreement ορίζει ανώτατο όριο 24 αγώνων στη σεζόν, κάτι που βάζει περιορισμούς στο πού και πώς μπορούν να χωρέσουν νέες διοργανώσεις. Οι ομάδες έχουν εκφράσει ανησυχίες για την κόπωση του προσωπικού, το υψηλό κόστος και τις αυξανόμενες απαιτήσεις σε logistics, γεγονός που καθιστά δύσκολη την περαιτέρω διεύρυνση.

Ωστόσο, η πίεση από κυβερνήσεις, promoters και φιλάθλους για περισσότερους αγώνες σε ιστορικές και νέες πίστες δεν αφήνει αδιάφορη την F1. Και αν κάτι δείχνει η σημερινή συγκυρία, είναι ότι η μάχη για μια θέση στο καλεντάρι γίνεται ολοένα και πιο σκληρή, με τις τρεις αυτές χώρες να δηλώνουν έτοιμες να επιστρέψουν δυναμικά στο προσκήνιο.

Κι ενώ η Πορτογαλία, η Τουρκία και η Γερμανία διεκδικούν δυναμικά μια θέση στο καλεντάρι, η Ελλάδα παραμένει θεατής. Καμία κίνηση, κανένα σχέδιο, καμία φιλοδοξία να διεκδικήσει ένα Grand Prix.