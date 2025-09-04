Αυτό είναι το νέο Volvo που έρχεται

Η Volvo Cars μπήκε και επίσημα σε μια νέα εποχή, καθώς ξεκίνησε η παραγωγή του ολοκαίνουργιου αμιγώς ηλεκτρικού Volvo ES90, ενός μοντέλου που έρχεται να προσθέσει βάθος στη στρατηγική της για ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον.

Το ES90 είναι ένα premium ηλεκτρικό σεντάν, με καθαρές γραμμές και σκανδιναβικό σχεδιασμό, που συνδυάζει ασφάλεια, τεχνολογία και πρακτικότητα. Πρόκειται για το πρώτο Volvo που ενσωματώνει ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 volt, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αυτονομία και σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με όλα τα προηγούμενα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας.

Στην καρδιά του βρίσκεται η πιο σύγχρονη τεχνολογία ασφαλείας της Volvo, πλαισιωμένη από ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό πακέτο. Ο νέος κεντρικός υπολογιστής και η πλατφόρμα Superset προσφέρουν τη δυνατότητα συνεχών αναβαθμίσεων λογισμικού, ώστε το αυτοκίνητο να εξελίσσεται διαρκώς.

Οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες –μεταξύ αυτών και η Ελλάδα– με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το τέλος του έτους. Το ES90 θα λανσαριστεί και σε βασικές αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, διευρύνοντας την παγκόσμια παρουσία του.

Με το λανσάρισμά του τον περασμένο Μάρτιο, το νέο σεντάν της Volvo ξεχώρισε για τον τρόπο που «παντρεύει» διαφορετικές κατηγορίες: τη σιλουέτα ενός σεντάν, την πρακτικότητα ενός fastback και την άνεση χώρων και την αυξημένη απόσταση από το έδαφος που θυμίζει SUV. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο χωρίς συμβιβασμούς, που ανοίγει δικό του κεφάλαιο στην αγορά.

Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του ES90. Παράγεται στο εργοστάσιο της Volvo στην Τσενγκντού με χρήση κλιματικά ουδέτερης ενέργειας, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής, διαθέτει το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα που έχει καταγραφεί ποτέ σε μοντέλο της μάρκας.