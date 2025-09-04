Η αφρικανική χώρα που θέλει Grand Prix και F1 City στο αεροδρόμιό της

Νέα κοινοπραξία, με έδρα το Κέιπ Τάουν, διεκδικεί τη διοργάνωση Grand Prix στη Νότια Αφρική, χρησιμοποιώντας εγκαταστάσεις σε αεροδρόμιο ως αγωνιστική πίστα.

Οι υπεύθυνοι της νέας προσφοράς, που ονομάζεται Cape Town F1 City Development Consortium (CTF1CDC) και προεδρεύει ο Matthews MK Malefane, επιβεβαίωσαν ότι σχεδιάζουν συνάντηση με την Formula One Management (FOM) κατά το Grand Prix Ιταλίας, με αντικείμενο την πρόταση για αγώνα στη βάση Wingfield.

Αυτή η πρόταση είναι ανεξάρτητη από άλλες δύο ήδη κατατεθειμένες: το project της Kyalami και αυτό της Cape Town Grand Prix South Africa (CTGPSA).

Η κοινοπραξία CTF1CDC δεν θα βρεθεί αυτοπροσώπως στο Μόντσα, αλλά θα εκπροσωπηθεί από τους τεχνικούς συνεργάτες της, την Silverstone Global, οι οποίοι συμμετείχαν ήδη σε εικονική συνάντηση με μέλη κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής.

Απόρρητα έγγραφα που επικαλείται το PlanetF1 δείχνουν ότι η κοινοπραξία έχει προσκληθεί να ταξιδέψει στο Silverstone στα μέσα Σεπτεμβρίου για συζητήσεις τεχνικής φύσεως· όπως, για παράδειγμα, ο σχεδιασμός της πίστας, η ανάπτυξη του πρότζεκτ και το επιχειρησιακό πλάνο.

Το πρότζεκτ θέλει να δημιουργήσει ένα ολόκληρο F1 City, με σχέδια για αστική ανανέωση, νέο εμπορικό-ραγδαίο αεροδρόμιο (για μεγάλα αεροσκάφη), δίγραμμο μονορέιλ από την παραλία έως τον χώρο του αγώνα, καθώς και κέντρα εμπορίου, βιομηχανίας, μεταφορών και τουρισμού.