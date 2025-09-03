Η Ferrari θα τιμήσει τον Νίκι Λάουντα στη Μόντσα! (pics)

Η ξεχωριστή έκδοση της «SF-25» για τον εντός έδρας αγώνα (5-7 Σεπτεμβρίου) στον «Ναό της ταχύτητας» στην Ιταλία, με αφορμή τα 50 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα του «θρυλικού» οδηγού με την ομάδα του Μαρανέλο το 1975.

Κάθε χρόνο η Scuderia Ferrari βρίσκει αγώνες και τιμά τη μεγάλη ιστορία της. Αυτή τη φορά, τα χρώματα του μονοθεσίου θα διαφοροποιηθούν στην μνήμη του Νίκι Λάουντα.

Suited and booted, with a nod to our legacy 🫡🇮🇹 pic.twitter.com/mJkteeQon7 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 3, 2025

Ο Σαρλ Λεκλέρκ και ο Λιούις Χάμιλτον θα φορέσουν ειδικές αγωνιστικές στολές, εμπνευσμένες από αυτές που φορούσε ο «θρυλικός» οδηγός το 1975, κατακτώντας τον τίτλο. Τα ονόματά τους θα αναγράφονται στο πίσω μέρος των στολών, ακολουθώντας το στιλ που είχε το όνομα του Νίκι Λάουντα στα πλαϊνά της εμβληματικής Ferrari 312T.

The Scuderia's special weekend 🇮🇹 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 3, 2025

Φυσικά, η Μόντσα θα ζει και θα αναπνέει να δει τη Ferrari στο podium ή και να παίρνει τη νίκη, όπως πέρυσι ο Σαρλ Λεκλέρκ, μια εβδομάδα μετά την «πανωλεθρία» στο Ζάντβορτ της Ολλανδίας. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ της ομάδας του Φρεντ Βασέρ, όμως μπορεί να ποντάρει στη νέα και ιδιαίτερη πίσω αεροτομή, με «επιθετικό» σχεδιασμό.