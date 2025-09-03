Η BYD παρουσιάζει τα SEAL 6 DM-i sedan και station wagon (pics-specs)

Η BYD, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως, παρουσιάζει στους ευρωπαίους οδηγούς το ολοκαίνουργιο SEAL 6 DM-i (Dual Mode-intelligent), εισάγοντας την προηγμένη τεχνολογία Super DM Hybrid στην κατηγορία των οικογενειακών sedan και station wagon.

Με ευρύχωρο εσωτερικό και εξοπλισμένο με τις καινοτόμες λύσεις που χαρακτηρίζουν τη μάρκα, το SEAL 6 DM-i ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή ηλεκτρική και συνδυασμένη αυτονομία του. Χάρη στο προηγμένο σύστημα Super DM Hybrid, απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες που επιθυμούν την αίσθηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την ασφάλεια και την ευελιξία που προσφέρει η plug-in hybrid τεχνολογία. Το μοντέλο διατίθεται σε δύο εκδόσεις αμαξώματος: sedan και Touring – το πρώτο station wagon της BYD στην Ευρώπη, με χώρο αποσκευών που φτάνει τα 1.535 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα.

Πρόκειται για το δεύτερο ευρωπαϊκό μοντέλο της σειράς Super DM Hybrid, μετά το SEAL U DM-i SUV, που ήδη μετρά πάνω από ένα εκατομμύριο πωλήσεις διεθνώς. Το SEAL 6 DM-i αξιοποιεί βελτιωμένη εκδοχή του αξιόπιστου συστήματος κίνησης του SEAL U, με τη χαμηλότερη σιλουέτα των sedan και Touring να ενισχύει την αποδοτικότητα και τις επιδόσεις.

Σχεδιαστικά στοιχεία και εργονομία

Με μήκος 4.840 χιλ., πλάτος 1.875 χιλ. και ύψος 1.495 χιλ., το SEAL 6 DM-i sedan τοποθετείται δυναμικά στην κατηγορία C, με μεταξόνιο 2.790 χιλ. – το μεγαλύτερο στην κατηγορία του. Η σχεδίαση αντλεί έμπνευση από τη θάλασσα, με ρέουσες επιφάνειες και αιχμηρές λεπτομέρειες στον προφυλακτήρα, προβολείς full-LED με χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «flying axe». Στο εσωτερικό φιλοξενεί πέντε άτομα με άνεση, διαθέτοντας 491 λίτρα χώρου αποσκευών (1.370 λίτρα με αναδίπλωση καθισμάτων).

Το SEAL 6 DM-i Touring, το πρώτο station wagon της BYD στην Ευρώπη, διατηρεί τις ίδιες βασικές διαστάσεις, προσφέροντας όμως μεγαλύτερη καμπίνα και κορυφαία ευελιξία φόρτωσης: έως 1.535 λίτρα με τα πίσω καθίσματα διπλωμένα. Με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,280, ξεχωρίζει για την αεροδυναμική του απόδοση, ενώ εξοπλίζεται στάνταρ με ηλεκτρική πίσω πόρτα και ράγες οροφής.

Υβριδική τεχνολογία Super DM

Η καρδιά του SEAL 6 DM-i είναι η τεχνολογία Super DM, που συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση με τη λειτουργία ενός αποδοτικού βενζινοκινητήρα. Στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία επιτυγχάνει έως 105 χλμ. αυτονομίας, ενώ η συνολική φτάνει τα 1.505 χλμ. Η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται μόλις στα 1,5 λτ./100 χλμ. WLTP. Οι εκδόσεις Boost αποδίδουν 135 kW (184 ίππους), ενώ οι Comfort και Comfort Lite ανεβάζουν την ισχύ στους 213 ίππους. Όλες οι εκδόσεις επιταχύνουν στα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 9 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.

Η Blade Battery της BYD, που εξοπλίζει το SEAL 6 DM-i, προσφέρει όχι μόνο ασφάλεια και αντοχή αλλά και δυνατότητα Vehicle-to-Load (V2L) με ισχύ έως 3,3 kW, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξοπλισμού σε εξωτερικούς χώρους.

Εσωτερικό – τεχνολογία και άνεση

Η καμπίνα ξεχωρίζει για την premium αισθητική της, με υλικά υψηλής ποιότητας, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας. Στο κέντρο δεσπόζει οθόνη infotainment 12,8 ή 15,6 ιντσών (ανάλογα με την έκδοση), ενώ διατίθενται πολλαπλές θύρες USB, ασύρματη φόρτιση smartphone και πανοραμική ηλιοροφή (στις εκδόσεις Comfort). Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση, μνήμη, θέρμανση και εξαερισμό, προσφέροντας κορυφαία άνεση.

Ασφάλεια και εξοπλισμός

Το SEAL 6 DM-i περιλαμβάνει πλήρη πακέτο τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και επτά αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό. Προσφέρει κάμερα 360°, adaptive cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση τυφλού σημείου και συστήματα προστασίας για παιδιά (ISOFIX/i-Size).

Η γκάμα ξεκινά με την έκδοση Boost (μεταλλικό χρώμα, LED φώτα, 17άρες ζάντες, ηλεκτρικά καθίσματα και infotainment 12,8”), συνεχίζεται με την Touring (πρόσθετα στοιχεία πρακτικότητας) και κορυφώνεται με την Comfort, που ξεχωρίζει με οθόνη 15,6”, θερμαινόμενο τιμόνι, φιμέ κρύσταλλα και premium ηχοσύστημα.

Διαθεσιμότητα

Το SEAL 6 DM-i είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην Ευρώπη, με παραδόσεις να ξεκινούν πριν από το τέλος του 2025. Όλα τα μοντέλα καλύπτονται από εξαετή εργοστασιακή εγγύηση και οκταετή εγγύηση για μπαταρία και σύστημα κίνησης.