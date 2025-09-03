Η Smart το επιβεβαίωσε: Ο θρύλος της πόλης επιστρέφει (pics)

Η smart παίρνει μια μεγάλη στρατηγική απόφαση για ένα μικρό αλλά εμβληματικό όχημα: επαναφέρει το κλασικό διθέσιο city car με τη μορφή του ολοκαίνουργιου smart #2.

Πρόκειται για ένα ultra-compact, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο κατηγορίας A, που φιλοδοξεί να εξελίξει τις βασικές αξίες του smart fortwo, το οποίο έγραψε ιστορία πριν από 27 χρόνια. Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026, με την Ευρώπη να αποτελεί την κύρια αγορά. Σχεδιασμένο από την ομάδα της Mercedes-Benz και κατασκευασμένο στην Κίνα, το smart #2 βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο ανάπτυξης και ενσωματώνει νέες τεχνολογικές λύσεις για την αστική κινητικότητα.

Ο Dirk Adelmann, CEO της smart Europe, δήλωσε: «Η επιβεβαίωση του “project: two” και η επερχόμενη παρουσίαση του smart #2 σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τη μάρκα smart σε παγκόσμιο επίπεδο. Το smart #2 θα διαμορφώσει μια νέα εποχή ατομικής αστικής κινητικότητας, ιδιαίτερα σε κλασικές smart πόλεις όπως η Ρώμη ή το Παρίσι. Η απόφαση αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς επωφελούμαστε από τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα των βασικών μας μετόχων, Mercedes-Benz και Geely, ενώ παράλληλα έχουμε ισχυρή στήριξη από νέους επενδυτές και βιώνουμε την επιτυχημένη εμπορική παρουσίαση του smart #5. Το νέο smart #2 θα αποτελέσει μια μοναδική αλλά αυθεντική προσθήκη στη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών προϊόντων της smart στην Ευρώπη.»

Το “project: two”, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του εμβληματικού μικρού city car. Η πολυετής αυτή διαδικασία στόχευε να αποσαφηνίσει όλες τις παραμέτρους στρατηγικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και εμπορικής διάθεσης, ώστε η επιστροφή να γίνει στην ιδανική χρονική στιγμή. Βασισμένο στην επιτυχία των smart #1, smart #3 και smart #5, το smart #2 έρχεται να καλύψει ένα καίριο κομμάτι της σύγχρονης αστικής κινητικότητας, συμπληρώνοντας το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της μάρκας.

Στην Ελλάδα, το smart fortwo έχει γράψει τη δική του ιστορία από το 1998. Περισσότερο από ένα αυτοκίνητο πόλης, έχει εξελιχθεί σε πολιτισμικό σύμβολο: με πάνω από 25 χρόνια παρουσίας, έχει ταυτιστεί με την έννοια της ευελιξίας και του ιδιαίτερου στυλ, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον Έλληνα οδηγό.

Ο Παναγιώτης Ριτσώνης, Γενικός Διευθυντής της Star Automotive Ελλάς Μον. Α.Ε, τόνισε: «Η smart έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με το ελληνικό κοινό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αστικής κουλτούρας στην Ελλάδα, αφού είναι ιστορικά μία από τις χώρες με τα υψηλότερα μερίδια αγοράς στην Ευρώπη! Από τα στενά του κέντρου της Αθήνας μέχρι τα νησιά μας, το “smart-άκι” έχει γίνει για τον Έλληνα οδηγό κάθε ηλικίας το απόλυτο σύμβολο άνεσης, ευελιξίας και διαχρονικού στυλ. Η θερμή ανταπόκριση του ελληνικού κοινού όλα αυτά τα χρόνια μας γεμίζει χαρά και δεσμευόμαστε να συστήσουμε στη χώρα μας τη νέα γενιά smart #2 όσο τον δυνατόν γρηγορότερα».