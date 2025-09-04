KYMCO: Νέο XCITING VS 400 Ε5+

Το νέο Xciting VS 400 E5+ είναι το maxi scooter επόμενης γενιάς που ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις όσων αναβατών αναζητούν την καλύτερη επιλογή στην κατηγορία των Sport Touring scooter μεσαίου κυβισμού.

Με μοναδική σχεδίαση, κορυφαία εργονομία και πλούσιο εξοπλισμό, το VS 400 ξεπερνά κάθε προσδοκία. Από κάθε πλευρά, εκπέμπει την υψηλή απόδοση της γκάμας Xciting και τη φουτουριστική τεχνολογία του κατασκευαστή. Ο μοντέρνος και σύγχρονος σχεδιασμός του, η σταθερότητα στην οδήγηση με υψηλές ταχύτητες και η απόλυτη άνεση κάτω από κάθε συνθήκη το καθιστούν ιδανική λύση για όσους μετακινούνται συχνά σε αστικό κύκλο για τη δουλειά τους και θέλουν να απολαμβάνουν εκδρομές τα Σαββατοκύριακα και στον ελεύθερο χρόνο τους. Παρατηρώντας τα δυναμικά του χαρακτηριστικά σε κινητήρα, πλαίσιο, ανάρτηση και φρένα, άμεσα αντιλαμβανόμαστε ότι για κάθε χρήση το Xciting είναι αυτό που θα κάνει την οδήγηση συναρπαστική, κάθε στιγμή, κάθε μέρα.

Σταθερή αξία

Το VS 400 καταδεικνύει στο έπακρο τη φιλοσοφία “Power Simplicity” της σειράς Xciting. Η σχεδίαση στο εμπρός τμήμα έχει προβολείς LED-DRL και μελετημένα αεροδυναμικά πλαστικά και αεραγωγούς, εντείνoντας περαιτέρω την επιθετική και δυναμική σχεδιαστική προσέγγιση του μοντέλου. Κατά γενική ομολογία, οι γραμμές του VS 400 περισσότερο θυμίζουν μια σύγχρονη supersport μοτοσυκλέτα παρά ένα megascooter με sport καταβολές. Η σέλα στοχεύει αφενός στην άνεση των επιβατών και αφετέρου στην ιδανική θέση οδήγησης. Η ζελατίνα του φέρινγκ ρυθμίζεται σε ύψος (5 θέσεις) εύκολα και χωρίς τη χρήση κάποιου εργαλείου. Είναι αυτή που εγγυάται βελτιωμένη αεροδυναμική προστασία και χαμηλότερη κατανάλωση λόγω καλύτερου αεροδυναμικού συντελεστή (Cd). Τέλος, η εργονομία χτυπάει κόκκινο μέσα από μια έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με πλήρεις ενδείξεις και ένα σύστημα ανάφλεξης και ελέγχου λειτουργιών χωρίς κλειδί (Keyless).

Δύναμη, ασφάλεια, τεχνολογία

Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν το Xciting VS 400, τρεις λέξεις που αποτελούν πόλο έλξης για τον σύγχρονο αναβάτη και μονόδρομο επιλογής για όσους επιθυμούν κορυφαία συμπεριφορά και απόδοση στην κατηγορία. Ο προδιαγραφών Euro 5+ υγρόψυκτος κινητήρας ανήκει στη νέα γενιά G5-SC της Kymco, με τεχνολογία χαμηλών τριβών και μειωμένων κραδασμών. Διαθέτει 1 ΕΕΚ και τετραβάλβιδη κεφαλή, με την τροφοδοσία να γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού. Η ιπποδύναμη φτάνει τους 34Hp και η ροπή τα 3,8kgm, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και δικαιολογώντας τον τίτλο “Xciting” (συναρπαστικό) ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται επιταχύνσεις από στάση και εν κινήσει που θα ικανοποιήσουν ακόμα και τον πλέον απαιτητικό αναβάτη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον τομέα των φρένων, όπου υπάρχουν τρία κυματιστά δισκόφρενα (τύπου μαργαρίτα), με τις τετραπίστονες δαγκάνες μπροστά να έχουν ακτινική διάταξη. Τo δικάναλο ABS της Bosch στην πλέον εξελιγμένη έκδοσή του και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) με τη δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης είναι συστατικά στοιχεία που αυξάνουν την ασφάλεια του συνόλου σε κάθε οδηγική και οδική συνθήκη.

Θυμίζει μοτοσυκλέτα!

Μια ειδικά μελετημένη βάση κινητήρα αυξάνει την ακαμψία του πλαισίου και κατά συνέπεια τη συμπεριφορά του VS 400 στην οριακή οδήγηση σε στροφές και στις υψηλές ταχύτητες. Και με στόχο τη συνολική ακαμψία και τη σταθερότητα/ακρίβεια του μπροστινού τροχού, το πιρούνι διαθέτει δύο πλάκες στήριξης, ακριβώς όπως και οι μοτοσυκλέτες.

Θυμίζει και scooter!

Πέραν των δυναμικών χαρακτηριστικών, το Xciting VS διακρίνεται και για τη χρηστικότητά του, θυμίζοντας πως πάνω από όλα είναι ένα maxi scooter με γνώμονα στην παροχή άνεσης και ευκολιών. Ο εξοπλισμός του βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, με το σύστημα εκκίνησης και λειτουργιών να καταργεί το παραδοσιακό κλειδί. Μέσω ενός κεντρικά τοποθετημένου πολυδιακόπτη ο αναβάτης μπορεί να χειριστεί το άνοιγμα της σέλας και του ρεζερβουάρ καυσίμου, να ξεκλειδώσει τους αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται κάτω από τον πίνακα οργάνων, όπως επίσης και να κλειδώσει/ξεκλειδώσει το τιμόνι. Μόνη προϋπόθεση να έχει το ασύρματο κοντρόλ στην τσέπη ή/και στην τσάντα του! Ο χώρος κάτω από τη σέλα είναι φωτιζόμενος και μπορεί να φιλοξενήσει ένα full face κράνος και κάποια ακόμη μικροπράγματα. Στο αριστερό ντουλαπάκι κάτω από το τιμόνι υπάρχει θύρα USB 12V για τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών. Στην αριστερή πλευρά του τιμονιού υπάρχει και χειρόφρενο, κάτι εξαιρετικά χρήσιμο όταν παρκάρουμε σε εδάφη με μεγάλη κλίση, ενώ στη δεξιά πλευρά βρίσκεται ένα μπουτόν που ενεργοποιεί όλα τα φλας μαζί (alarm). O συνεπιβάτης θα αισθανθεί άνετα από την πρώτη στιγμή, με τη σέλα που του αναλογεί να προσφέρει άνεση και τις χειρολαβές με τα ανακλινόμενα μαρσπιέ να τον γεμίζουν αυτοπεποίθηση σε κάθε διαδρομή, μέσα ή και έξω από την πόλη.

Τιμή και χρώματα

Η διάθεση του νέου Xciting VS 400 Ε5+ μόλις ξεκίνησε στη χώρα μας, με την τιμή του να έχει διαμορφωθεί στα 7.195€. Διατίθεται σε τρεις χρωματικούς συνδυασμούς, τους δύο νέους Dim Black Matt, Deep Sea blue και τον πλέον σπορτίφ Limited Edition. Καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 210-2585991 και στην ιστοσελίδα www.kymco.gr

Στάνταρ εξοπλισμός Xciting VS 400 E5+