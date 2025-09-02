Νόρις: «Είχα ατυχίες το "ΣΚ", δυνατός ο ρυθμός μας, πιο κοντά στον τίτλο ο Πιάστρι»

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren ανέλυσε τις σχέσεις του μετά την εγκατάλειψη στο GP Ολλανδίας και το γεγονός ότι ο Αυστραλός teammate του ξέφυγε με 34 πόντους στο πρωτάθλημα των οδηγών, με 9 αγώνες να απομένουν.

Η αρχική τοποθέτησή του μετά το μηχανικό πρόβλημα στον κινητήρα στο 65ο γύρο που τον ανάγκασε να μην τερματίσει: «Δεν ξέρω ποιο ήταν το πραγματικό πρόβλημα, ο κινητήρας απλά έσβησε και αυτό ήταν. Ήταν απολύτως στιγμιαίο. Δεν έφταιγα εγώ, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Δεν ήταν το Σαββατοκύριακό μου. Χθες είχα ατυχία με τον άνεμο, σήμερα με την εγκατάλειψη. Ήταν σκληρό, απογοητευτικό, σίγουρα πονάει από πλευράς πρωταθλήματος. Είναι πολλοί βαθμοί που χάθηκαν τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Δεν ήταν κάτι που μπορούσα να ελέγξω, οπότε το δέχομαι και προχωράω».

Genuinely diabolical camera work from F1TV with Lando Norris to Charles Leclerc pan 😭 pic.twitter.com/WQZ3YU5aPv — leslie ✨ (@formula_les) August 31, 2025

Για το πόσο κομβικό είναι το σημείο, φθάνοντας στην πίστα του Ζάντβορτ: «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να κερδίσω κάθε αγώνα. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα δώσω τα πάντα. Ειλικρινά, θεωρώ ότι το Σαββατοκύριακο πήγε καλά. Στις κατατακτήριες δεν έχασα πολλά, ήμουν συνεχώς σε καλό ρυθμό. Υπάρχουν κάποια μικρά σημεία βελτίωσης, αλλά αν δεν ήταν μια ριπή ανέμου θα είχα πάρει την pole και ο αγώνας σήμερα θα έμοιαζε διαφορετικός. Ο ρυθμός μας ήταν πολύ δυνατός».

Agony for Norris, and potentially a pivotal moment in the 2025 drivers' title race#F1 #DutchGP pic.twitter.com/EdZLHYvlHA — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον Όσκαρ Πιάστρι χρήζοντάς τον ξεκάθαρο φαβορί λόγω της δυναμικής που αποπνέει σαν οδηγός: «Είναι πολύ κοντά. Έχω έναν εξαιρετικό teammate, είναι δυνατός και γρήγορος σε κάθε συνθήκη. Είναι δύσκολο να καλύψεις έδαφος απέναντι σε κάποιον που είναι καλός σχεδόν σε κάθε περίσταση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εγκατάλειψη δεν βοήθησε στη μάχη του τίτλου. Το μόνο που έκανε ήταν να δυσκολέψει περισσότερο την προσπάθειά μου και να με βάλει υπό μεγαλύτερη πίεση. Αλλά τώρα η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που μπορώ να χαλαρώσω λίγο και απλώς να πάω για όλα».