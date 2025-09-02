Concept THREE: Αποκάλυψη για το νέο Hyundai (pic)

Η Hyundai αποκάλυψε την πρώτη teaser εικόνα του Concept THREE, του πρώτου compact ηλεκτρικού μοντέλου που εντάσσεται στην οικογένεια IONIQ.

Το νέο πρωτότυπο θα παρουσιαστεί επίσημα στην έκθεση IAA Mobility 2025 που ανοίγει τις πύλες της στο Μόναχο, από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσία της Hyundai στην κορυφαία ευρωπαϊκή έκθεση σηματοδοτεί την επιστροφή της στις διεθνείς σκηνές μετά από τέσσερα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιώσιμη καινοτομία.

Η teaser εικόνα αποκαλύπτει ένα τολμηρό προφίλ με έντονες σμιλεύσεις και καθαρές γραμμές, βασισμένες στη σχεδιαστική φιλοσοφία Art of Steel, που εμπνέεται από την κίνηση και τη ροή του χάλυβα. Το πλαϊνό τμήμα προϊδεάζει για μια νέα τυπολογία που η Hyundai ονομάζει Aero Hatch, επαναπροσδιορίζοντας τη σιλουέτα των compact EV με έμφαση στη ροή, την ακρίβεια και την αεροδυναμική.

«Με το Concept THREE θέλαμε να επανεξετάσουμε από την αρχή το τι σημαίνει compact ηλεκτρικό όχημα», σημείωσε ο Simon Loasby, Senior Vice President και Head of Design Center της Hyundai. «Ορίσαμε την τυπολογία Aero Hatch ώστε να δημιουργήσουμε μια σιλουέτα που αναδεικνύει τη ροή και αποτυπώνει ένα γλυπτό με ισορροπημένες αναλογίες».

Ο Manuel Schoettle, εξωτερικός σχεδιαστής του μοντέλου, πρόσθεσε: «Ο τρόπος που “δουλέψαμε” τον χάλυβα δίνει αυθεντικότητα και μοναδικότητα στο Concept THREE, ένα αυτοκίνητο που ελπίζουμε να προκαλεί χαμόγελο σε όποιον το αντικρίζει».

Στο ανοιχτό περίπτερο της IAA, η Hyundai θα παρουσιάσει αναλυτικά το όραμά της για το Concept THREE και τον ρόλο που θα παίξει στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών. Οι λεπτομέρειες για το μοντέλο θα γίνουν γνωστές στη συνέντευξη Τύπου της Hyundai Motor την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.