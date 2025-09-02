Ίσακ Χάτζαρ: Έχει κάνει το βήμα πιο κοντά για να γίνει ο teammate του Φερστάπεν το 2026; (analysis)

Ο Ίσακ Χάτζαρ έχει εντυπωσιάσει φέτος με τη Racing Bulls και την Κυριακή πέτυχε ένα εντυπωσιακό βάθρο στο Ζάντβορτ. Η τελευταία του επιτυχία, του χάρισε τα εύσημα του συμβούλου της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο.

Ο Χάτζαρ είναι πλέον το φαβορί για να γίνει ο teammate του Μαξ Φερστάπεν στη Red Bull το 2026, μετά το απίστευτο πρώτο του βάθρο στη Formula 1, στο oλλανδικό Γκραν Πρι.

Έγινε ο νεότερος Γάλλος που ανέβηκε ποτέ σε βάθρο, σε ηλικία μόλις 20 ετών και ο πέμπτος νεότερος στην ιστορία της F1.

Δεν ήταν τυχαίο: ο Ίσακ Χάτζαρ κατάφερε να προκριθεί τέταρτος με τη Racing Bulls και να μείνει κοντά στον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν σε όλους τους 72 γύρους του Ζάντβορτ.

Βεβαίως, επωφελήθηκε από την εντυπωσιακή εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις, που τον ανέβασε στην τρίτη θέση, αλλά η ίδια η εμφάνιση είναι αυτή που τον φέρνει πολύ κοντά στο να αντικαταστήσει τον Γιούκι Τσουνόντα στη Red Bull του χρόνου.

«Ήμουν ρεαλιστής και ο στόχος μου ήταν βαθμοί, όσο περισσότεροι γινόταν», δήλωσε από... τη 10η θέση του Πρωταθλήματος Οδηγών.

«Ήξερα ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να παλέψω με Ferrari και Mercedes. Αλλά προς τους τελευταίους 20 γύρους σκεφτόμουν ότι αν συμβεί κάτι μπροστά, τότε έχω θέση στο βάθρο. Και όταν ο Λάντο είχε το πρόβλημα, ήξερα ότι θα τερματίσω εκεί».

Από τον εφιάλτη της Αυστραλίας στον rookie της χρονιάς

Οι προσδοκίες για τον Χάτζαρ δεν ήταν μεγάλες όταν ανακοινώθηκε η προαγωγή του από τη Formula 2, όπου είχε τερματίσει δεύτερος πίσω από τον πρωταθλητή Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, στη Racing Bulls.

Η καριέρα του στη F1 ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο: εγκατέλειψε στον γύρο σχηματισμού στο πρώτο σικέιν στο εναρκτήριο Grand Prix της Αυστραλίας, με δάκρυα στα μάτια, ενώ τον παρηγόρησε ο πατέρας του Λιούις Χάμιλτον, Άντονι.

Από τότε όμως ανέκαμψε και μπορεί να θεωρηθεί ο rookie της χρονιάς μέχρι στιγμής. Πέρασε στο Q3 σε διαδοχικούς αγώνες στη Σαγκάη και τη Σουζούκα -πίστες που δεν είχε ξαναοδηγήσει- και πήρε βαθμούς σε Σαουδική Αραβία, Ίμολα, Μονακό και Ισπανία, ενώ έφτασε ξανά στο Q3 στους περισσότερους ευρωπαϊκούς γύρους.

Ο teammate του, Λίαμ Λόσον, άρχισε να τον ξεπερνά σε μερικούς αγώνες πριν τη θερινή διακοπή, αλλά ο νεαρός Γάλλος απάντησε δυναμικά στο Ζάντβορτ και εντυπωσίασε τον Χέλμουτ Μάρκο, που τον είχε εντάξει στο πρόγραμμα νέων της Red Bull από το 2021.

«Τον επιλέξαμε γιατί ξέραμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Τον αποκαλώ ‘Μικρό Πρόστ’», είπε ο τελευταίος στο Sky Sports F1.

«Στην αρχή πολλοί γελούσαν, αλλά τώρα απέδειξε την αξία του. Το εντυπωσιακό είναι ότι πάει σε μια νέα πίστα και σε τρεις γύρους είναι ήδη ανταγωνιστικός.

Την Παρασκευή στο Ζάντβορτ είχε πρόβλημα με τον κινητήρα και δεν επηρεάστηκε καθόλου. Είπε: ‘Ξέρω ότι έχω την ταχύτητα και θα προκριθώ στην πεντάδα’. Το υποσχέθηκε. Η αυτοπεποίθησή του είναι εξαιρετική».

Στη γραμμή για Red Bull

Η ταχύτητά του είναι αδιαμφισβήτητη, με τον Γάλλο να προηγείται του Λόσον 12-3 σε όλες τις κατατακτήριες (συμπεριλαμβανομένων και των Sprint Qualifying).

Οδηγεί και επιθετικά, γεγονός που θέτει το ερώτημα αν θα μπορούσε να αντέξει το τεράστιο βάρος του να γίνει teammate του Φερστάπεν στη Red Bull.

«Φαίνεται ότι είναι καλός υπό πίεση. Δεν έχει μεγάλη εμπειρία, ανέβηκε γρήγορα τις βαθμίδες στις μικρότερες κατηγορίες», είπε ο Ζακ Βιλνέβ, παγκόσμιος πρωταθλητής το 1997, στο Sky Sports F1.

«Όταν δέχεται χτύπημα, σηκώνεται ακόμα πιο δυνατός. Μοιάζει να είναι το πραγματικό deal. Νομίζω ότι είναι ήδη στο μεγάλο μονοθέσιο (της Red Bull), είναι απλώς θέμα χρόνου να ανακοινωθεί».

Ο Ίσακ Χάτζαρ αποκάλυψε ότι από τα χρόνια των junior κατηγοριών κοιτούσε τον Φερστάπεν ως πρότυπο. Ο Ολλανδός, με τη σειρά του, δήλωσε ότι ο rookie πρέπει να είναι «περήφανος» για το βάθρο του.

«Είναι φανταστικό. Ειλικρινά, για έναν rookie δεν είναι εύκολο με αυτά τα μονοθέσια», είπε ο Φερστάπεν.

«Το να ανέβει στο βάθρο είναι απολύτως δίκαιο. Έκανε ένα σπουδαίο Σαββατοκύριακο, αλλά και έναν πολύ καλό αγώνα. Και για την ομάδα, νομίζω ότι όλη τη σεζόν έχουν σταθεί στο ύψος. Και ο Ίσακ ολοκλήρωσε τη δουλειά. Είναι φανταστικό να το βλέπεις».

Η Red Bull δεν αναμένεται να πάρει ακόμη την τελική απόφαση

Οι πιθανότητες του Ίσακ Χάτζαρ ενισχύονται από το γεγονός ότι ο Λορέν Μέκις έχει αντικαταστήσει τον Κρίστιαν Χόρνερ στη θέση του επικεφαλής, έχοντας δει από πρώτο χέρι τις ικανότητες του rookie στην Racing Bulls.

Η Red Bull έχει την τάση να ανακοινώνει τους οδηγούς της αργά: ο Σέρχιο Πέρες και ο Λίαμ Λόσον υπέγραψαν τον Δεκέμβριο του 2020 και του 2024 αντίστοιχα, για την επόμενη σεζόν.

Ο Μεκίς δηλώνει ότι η Red Bull «έχει χρόνο» να αξιολογήσει αν ο Ίσακ Χάτζαρ πρέπει να πάρει τη θέση του Τσουνόντα, που πάντως δείχνει ξανά σε θετική πορεία μετά τους πρώτους βαθμούς του ύστερα από τρεις μήνες, στο Ζάντβορτ.

«Όσο κι αν μας αρέσει να μιλάμε με βάση το συναίσθημα του κάθε αγώνα, όταν κάνεις ένα βήμα πίσω και κοιτάξεις από τη σκοπιά της Red Bull, είναι όλοι οδηγοί μας, τους έχουμε υπό συμβόλαιο. Μόνο εμείς θα πάρουμε την απόφαση», είπε ο Μέκις.

«Για το Group Red Bull, γιατί να βάλεις πίεση στον εαυτό σου με βάση ένα αποτέλεσμα; Θα πάρουμε τον χρόνο μας. Υπάρχουν ακόμη εννέα αγώνες.

Δεν λέω ότι θα περιμένουμε μέχρι τον τελευταίο, γιατί υπάρχει και η δυναμική να ενημερώσουμε τον οδηγό, αλλά έχουμε χρόνο».