Η Renault στην AUTO THESSALONIKI 2025

Στα πλαίσια διεξαγωγής της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά η έκθεση Auto Thessaloniki 2025, στο περίπτερο 13, στο χώρο του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου.

Στην Auto Thessaloniki 2025, η Renault, επίσημος εισαγωγέας της οποίας στην Ελλάδα είναι η Grand Automotive Hellas SA, από το Μάρτιο του 2025, θα παρουσιάσει τα νέα της, ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα, μοντέλα, δίνοντας ένα ηχηρό παρών που τονίζεται από τις 2 πανελλήνιες πρεμιέρες που κορυφώνουν την παρουσία της.

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση στο ευρύ κοινό η Renault συστήνει το νέο κορυφαίο Rafale Hyper Hybrid 4x4 300hp, τη νέα της ναυαρχίδα. Το νέο σπορ και πολυτελές μοντέλο, εξοπλίζεται με υβριδικό plug-in σύστημα κίνησης, συνδυαστικής απόδοσης 300 ίππων, ενώ διαθέτει κίνηση και στους 4 τροχούς, με τον πίσω άξονα να εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων. Παράλληλα, διαθέτει το μοναδικό σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης 4 Control Advanced, που του εξασφαλίζει κορυφαία ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες και μεγάλη ευελιξία σε αστικό περιβάλλον. Με το 0-100km/h στα 6,4 δλ. το νέο Rafale καταναλώνει μόλις 5,8 lt./100km.

Ακόμα μια πρωτιά στο περίπτερο της Renault είναι το νέο Renault Austral, το οποίο παρουσιάζεται στην κορυφαία έκδοση esprit Alpine full hybrid E-Tech 200. Με νέα δυναμική εμφάνιση και εφοδιασμένο με state of the art τεχνολογίες, όπως το Face ID που αναγνωρίζει το πρόσωπο του οδηγού και εφαρμόζει εξατομικευμένες ρυθμίσεις, το νέο Austral επωφελείται από την full hybrid Ε-Tech τεχνολογία κίνησης, με απόδοση 200 ίππων. Το νέο C-SUV μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή από 34.900€ (έκδοση mild hybrid 160 auto).

Από το περίπτερο της Renault στη Θεσσαλονίκη δε θα μπορούσε να λείπει το απόλυτο σύμβολο του ρετρο-φουτουρισμού, το νέο, 100% ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech. Είναι το μοντέλο που όλοι θέλουν να βρεθούν πίσω από το τιμόνι του όχι μόνο για τις τεχνολογίες και τον αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα του, απόδοσης έως 150 ίππων, αλλά και για τη χαρά της οδήγησης που μόνο ένα Renault μπορεί να προσφέρει.

Το νέο, full hybrid C-SUV Renault Symbioz, με τον πληθωρικό χώρο αποσκευών, συμπληρώνει την παρουσία της Renault, αποτελώντας από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς, στη δημοφιλή κατηγορία που συμμετέχει.

Τέλος, το Renault Captur full hybrid E-Tech ολοκληρώνει το model line-up του περιπτέρου.



H Renault θα βρίσκεται στο περίπτερο Α5, ενώ η έκθεση Auto Thessaloniki 2025 θα είναι καθημερινά ανοιχτή από το Σάββατο 6 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, τις καθημερινές από τις 14.00 – 22.00 και τα σαββατοκύριακα από τις 10.00 – 22.00.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τη ΔΕΘ, στα πλαίσια της οποίας διοργανώνεται και η Auto Thessaloniki 2025, ορίζονται ως εξής: Γενική είσοδος 5€, Μαθητές/Φοιτητές/ΑμεΑ 3€, Οικογενειακό 12€ (2 ενήλικες + 2 παιδιά).

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη φετινή ΔΕΘ συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού, η έκθεση φιλοξενεί περισσότερους από 1.500 εκθέτες από όλο τον κόσμο, ενώ αναμένονται πάνω από 200.000 επισκέπτες.