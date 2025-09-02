Η εταιρία που είναι στην κορυφή των πωλήσεων

Η Volkswagen εξακολουθεί να γράφει ιστορία στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, κρατώντας την πρώτη θέση στις πωλήσεις για πάνω από δύο δεκαετίες.

Τα στοιχεία της ACEA για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 καταγράφουν 872.817 ταξινομήσεις, επίδοση αυξημένη κατά +5,7% σε σχέση με πέρυσι, που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς 11,3%. Ένα νούμερο που αφήνει σε μεγάλη απόσταση τον ανταγωνισμό και αποδεικνύει ότι η πρωτιά της Volkswagen δεν είναι τυχαία αλλά προϊόν σταθερής στρατηγικής, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία, ποιότητα και εμπορική αξιοπιστία.

Δίπλα της, η Skoda καταγράφει εντυπωσιακή πορεία. Με 490.531 ταξινομήσεις και αύξηση +11,3%, ανεβάζει το μερίδιό της στο 6,4% και σκαρφαλώνει στην 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη. Η δυναμική της μάρκας είναι τέτοια που πλέον διεκδικεί ευθέως τη 2η θέση, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακούς premium αντιπάλους.

Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στη γκάμα SUV των δύο μαρκών, που καλύπτει κάθε ανάγκη και προτίμηση.

Volkswagen : από το κομψό Taigo και το πρακτικό T-Cross , μέχρι το best-seller T-Roc (στη νέα πλήρως εξοπλισμένη έκδοση Dream) και τα ολοκαίνουργια Tiguan και Tyron , που επαναπροσδιορίζουν την έννοια της τεχνολογίας και της άνεσης.

Skoda: από το ευέλικτο Kamiq και το πολυδιάστατο Karoq, μέχρι το οικογενειακό Kodiaq, ενώ η νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης εκπροσωπείται από το ολοκαίνουργιο Elroq και το καταξιωμένο Enyaq.

Περισσότερο από μέσα μετακίνησης, τα μοντέλα Volkswagen και Skoda αποτελούν ολοκληρωμένα περιβάλλοντα εμπειρίας: με εξελιγμένα infotainment, premium ηχοσυστήματα, ambient φωτισμό και λύσεις συνδεσιμότητας που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε lifestyle εμπειρία. Στη Volkswagen, μάλιστα, καινοτομίες όπως τα AirConsole games κάνουν το αυτοκίνητο χώρο διασκέδασης και κοινωνικότητας.

Η δυναμική του Volkswagen Group ενισχύεται και από τις επιδόσεις στην ηλεκτροκίνηση: στο πρώτο εξάμηνο του 2025, οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν 47% παγκοσμίως και 89% στην Ευρώπη, με τις παραγγελίες στη Δυτική Ευρώπη να εκτοξεύονται κατά 62%. Δείκτες που αποτυπώνουν τον ηγετικό ρόλο του Ομίλου στο μεταβαλλόμενο τοπίο της αυτοκίνησης.

Με τη Volkswagen να διατηρεί ακλόνητη την πρωτοκαθεδρία και τη Skoda να διεκδικεί δυναμικά τη 2η θέση, το Volkswagen Group αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ο ηγέτης της αγοράς, αλλά και ο οδηγός της νέας εποχής για την αυτοκινητοβιομηχανία.