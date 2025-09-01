Ιστορικό ρεκόρ για τη McLaren: Σε ασύλληπτα ύψη η αξία της

Η McLaren Racing βρίσκεται στην καλύτερη φάση της σύγχρονης ιστορίας της, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ομάδα αποτιμάται πλέον σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια λίρες, μετά τη συμφωνία εξαγοράς μετοχών από τους βασικούς μετόχους της Μέσης Ανατολής.

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Μπαχρέιν (Mumtalakat) και του Άμπου Ντάμπι (CYVN Holdings) αποκτούν το υπόλοιπο 30% που κατείχαν οι μικρομέτοχοι οι οποίοι είχαν στηρίξει τη McLaren στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Το ποσό αυτό σηματοδοτεί θεαματική άνοδο, καθώς το 2020 η αποτίμηση της ομάδας δεν ξεπερνούσε τις 560 εκατ. λίρες.

Η αναγέννηση της McLaren φέρει την υπογραφή του CEO Ζακ Μπράουν, αλλά και των επιτυχιών στην πίστα: η βρετανική ομάδα κατέκτησε πέρυσι τον πρώτο τίτλο κατασκευαστών μετά το 1998 και προηγείται στη μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών με τον Οσκαρ Πιάστρι. Παράλληλα, η δημοφιλία της F1 εκτοξεύτηκε χάρη στη Liberty Media και στη σειρά «Drive to Survive» του Netflix.

Το project McLaren δεν σταματά εδώ. Η ομάδα επεκτείνεται στο IndyCar στις ΗΠΑ, ενώ έχει ήδη προγραμματίσει να μπει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) από το 2027. Από το 2026 μάλιστα θα έχει και νέο βασικό χορηγό τίτλου, τη Mastercard.

Με αυτή τη συμφωνία, η Mumtalakat ενισχύει τον απόλυτο έλεγχο στον όμιλο McLaren Group, με το CYVN να διατηρεί μειοψηφικό πακέτο. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ιστορική ομάδα, που μοιάζει να συνδυάζει ξανά την αγωνιστική δόξα με την οικονομική ισχύ.