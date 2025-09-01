Πωλείται η προσωπική Mercedes 190E του Άιρτον Σένα (pics)

Ένα από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα που συνδέθηκαν ποτέ με τον Ayrton Senna ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Στις 1 Νοεμβρίου 2025, ο οίκος RM Sotheby’s στο Λονδίνο, θα δημοπρατήσει μια Mercedes-Benz 190E 2.3-16, με ιστορία που θα ζήλευε κάθε συλλέκτης.

Πρόκειται για το προσωπικό αυτοκίνητο του Βραζιλιάνου θρύλου, ο οποίος το είχε αποκτήσει μετά το θρίαμβό του στο Race of Champions του 1984 στο Nürburgring.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια τιμή που θα κυμανθεί από 255 έως και 290 χιλιάδες ευρώ, ποσό που θα την τοποθετήσει στα επίπεδα της συλλεκτικής 190E Evo 2 που έχει κατασκευαστεί μόλις 502 φορές,.

Ας δούμε όμως πως ξεκίνησε η σχέση του Ayrton Senna με την 190E 2.3-16.

Με αφορμή τα εγκαίνια της ανανεωμένης πίστας για Γκραν Πρι του Nürburgring, 20 μεγάλα ονόματα της εποχής –μεταξύ τους εννέα παγκόσμιοι πρωταθλητές F1– συγκρούστηκαν στο Race of Champions.

Ανάμεσά τους ο Niki Lauda, ο Alain Prost, ο Carlos Reutemann, αλλά και ένας σχετικά άγνωστος τότε Βραζιλιάνος, με μόλις τέσσερα Γκραν Πρι στο ενεργητικό του: ο Ayrton Senna.

Οι 20 οδηγοί αγωνίστηκαν με όμοιες Mercedes-Benz 190E 2.3-16 που σε σχέση με το μοντέλο παραγωγής είχαν τροποποιημένες εξατμίσεις, πιο σφιχτές αναρτήσεις, τετραπίστονες δαγκάνες φρένων, roll cage, ζώνες έξι σημείων και αγωνιστικά λάστιχα.

Ο Senna, στο ασημί αυτοκίνητο με τον αριθμό 11, τερμάτισε τρίτος στις χρονομετρημένες δοκιμές πίσω από τους Prost και Reutemann. Στον υπό βροχή αγώνα των 12 γύρων όμως θριάμβευσε τερματίζοντας μπροστά από τον Lauda.

Εντυπωσιασμένος από τις δυνατότητες της 190E, ο Senna παρήγγειλε το 1995 μια δική του –με ειδική έκπτωση από τη Mercedes, σύμφωνα με τα εργοστασιακά αρχεία. Την παρέλαβε τον Οκτώβριο στη Στουτγάρδη, μαζί με τον στενό του φίλο και μετέπειτα οδηγό F1, Maurício Gugelmin, και την πήγε στο τότε σπίτι του στο Σάρεϊ, Αγγλία.

Την κράτησε δύο χρόνια, διανύοντας περίπου 40.000 χιλιόμετρα και το 1987 την πούλησε σε ένα γνωστό του μάνατζερ του, καθώς θα μετακόμιζε στο Μονακό και είχε συμφωνήσει με τη McLaren.

Το αυτοκίνητο άλλαξε χέρια ξανά το 1996, και από το 2004 βρέθηκε στην Αυστραλία, όπου ζει μέχρι ο νυν ιδιοκτήτης της.

Η κατάσταση του αυτοκινήτου είναι εντυπωσιακά καλή για την ηλικία του, αλλά και τις 248.267 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Η αυθεντικότητά της τεκμηριώνεται από πλήρη φάκελο τιμολογίων, service και εγγράφων. Διαθέτει εργοστασιακά extras όπως το ραδιόφωνο Becker Mexico, πυροσβεστήρα, κιτ πρώτων βοηθειών, συναγερμό με immobilizer, καθώς και όλα τα αυθεντικά εγχειρίδια.

Η αξία του ανεβαίνει ακόμη περισσότερο χάρη στην υπογραφή του Niki Lauda που την έβαλε στο Γκραν Πρι Αυστραλίας του 2016. Επίσης διατίθεται για αγορά και ο βρετανικός αριθμός κυκλοφορίας B15ENA.

