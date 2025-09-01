Ο Οζιέ νικητής στο παρθενικό Ράλι Παραγουάης – «Φωτιά» στη μάχη του τίτλου

Την τέταρτη φετινή του επιτυχία στο WRC πέτυχε ο Σεμπαστιάν Οζιέ, θριαμβεύοντας με εντυπωσιακή ανατροπή στον παρθενικό γύρο της Παραγουάης. Ο Γάλλος βετεράνος της Toyota ανέβηκε από την 8η θέση στην κορυφή, αφήνοντας πίσω του τον Έλφυν Έβανς και τον Τιερί Νεβίλ.

Με αυτή τη νίκη, η Toyota ισοφάρισε τη Citroën στην κορυφή των πολυνικών κατασκευαστών, φτάνοντας τις 102 νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Καταιγιστικές εξελίξεις

Ο Κάλε Ροβάνπερα, που ξεκίνησε δυνατά, έχασε την πρωτοπορία λόγω κλαταρίσματος και περιορίστηκε στην 5η θέση. Έτσι, ο Έβανς επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας με 198 βαθμούς, μπροστά από τον Ροβάνπερα (191), τον Οζιέ (189) και τον Τάνακ (180).

Ο Οζιέ, με τον Βενσάν Λαντέ δίπλα του στο Toyota GR Yaris Rally1, ξεπέρασε κι εκείνος ένα κλατάρισμα νωρίς στον αγώνα και, με συνεχόμενες νίκες σε Ειδικές, πέρασε στην πρώτη θέση το Σάββατο, εκμεταλλευόμενος και την ατυχία του Ροβάνπερα. Παρά την αιφνιδιαστική βροχή στην Power Stage, άντεξε και πήρε τη νίκη.

Θρίλερ στο βάθρο

Ο Έβανς ανέκτησε την 2η θέση ύστερα από προβλήματα του Τάνακ, ενώ ο Νεβίλ, παρά τα προβλήματα στο στήσιμο και τα φθαρμένα ελαστικά της Hyundai, ανέβηκε τρίτος, μαζεύοντας και τους περισσότερους βαθμούς στο Super Sunday.

Ο Φουρμό, που είχε πρωταγωνιστήσει στο ξεκίνημα, πλήρωσε δύο κλαταρίσματα, ένα λάθος και βλάβη κινητήρα, χάνοντας τελικά το βάθρο. Ο Πάγιαρι τερμάτισε 7ος, ενώ ο Κατσούτα συνέχισε με καθεστώς Super Rally μετά από έξοδο. Η M-Sport Ford είχε διπλή εγκατάλειψη για τους ΜακΈρλιν και Μουνστέρ.

Επόμενος σταθμός

Το WRC παραμένει στη Λατινική Αμερική: ο 11ος γύρος της σεζόν είναι το Ράλι Χιλής, που θα διεξαχθεί στις 11-14 Σεπτεμβρίου.