Την... πάτησε ο Χάμιλτον: Ποινή θέσεων ενόψει Μόντσα!

Νέο «σοκ» για τον Βρετανό οδηγό που θα κληθεί να χάσει πέντε θέσεις στην εκκίνηση του Grand Prix Ιταλίας, στον πρώτο «εντός έδρας» αγώνα του με τη Ferrari. Απαλλαγή για τον Σαρλ Λεκλέρκ που είχε επαφή με τον Τζορτζ Ράσελ στον 27ο γύρο.

Ο Λιούις Χάμιλτον δέχθηκε ποινή 5 θέσεων στη σειρά εκκίνησης του Grand Prix Ιταλίας στη Μόντσα (5-7 Σεπτεμβρίου), στον «Ναό της ταχύτητας» και έδρα της Ferrari.

🚨 Lewis Hamilton will receive a five-place grid penalty for Monza for "failing to slow under double yellow flags" during the race at Zandvoort#F1 #DutchGP pic.twitter.com/CslTwH9RRl — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

O επτάκις πρωταθλητής της F1 τιμωρήθηκε για παράβαση υπό το καθεστώς κίτρινης σημαίας, στους αναγνωστικούς γύρους που κάνουν οι οδηγοί 30-40 λεπτά πριν από την εκκίνηση ενός αγώνα, για να παραταχθούν στο grid του Ζάντβορτ. Οι αγωνοδίκες τον τιμώρησαν επειδή δεν επιβράδυνε σε κίτρινες σημαίες στην είσοδο του pit lane.

Σχετικά με το ατύχημα που είχε στη στροφή 3, στον 23ο γύρο του GP Ολλανδίας, δήλωσε στο «Sky Sports F1»:

«Καθώς έστριβα, στο σημείο της κλίσης, ξεκόλλησε η ουρά και δεν ήμουν σε θέση να αντιδράσω. Ήταν λίγο νευρικό το αυτοκίνητο. Πιστεύω όμως ότι έκανα αληθινή πρόοδο αυτό το τριήμερο. Ο ρυθμός μου έδειχνε αρκετά αξιόλογος.

Έπιανα τον Ράσελ και νομίζω ότι είχα την ταχύτητα για κάποια ακόμα αυτοκίνητα μπροστά μου. Είναι πολύ ασυνήθιστο να μην τερματίζω σε ένα GP και να εγκαταλείπω τόσο νωρίς, αναμφίβολα δεν είναι κάτι σπουδαίο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα».