Φερστάπεν: «Τυχεροί με την εγκατάλειψη Νόρις, αλλά φοβερό αποτέλεσμα»

Χαμογέλασε ο Ολλανδός «πιλότος» στην πατρίδα του, έστω και αν... επιστρατεύτηκε η τύχη για λογαριασμό του και τη Red Bull που πανηγύρισαν μια ανέλπιστη 2η θέση στο Ζάντβορτ.

Η εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις στο 65ο γύρο έδωσε στον Μαξ Φερστάπεν τη δεύτερη θέση στο Grand Prix Ολλανδίας, ώστε να εδραιωθεί και ως τρίτος στη βαθμολογία.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής παραδέχθηκε ότι στάθηκαν τυχεροί, όμως χάρηκε με το αποτέλεσμα, καθώς η ομάδα του βρίσκεται σε δύσκολο «φεγγάρι» μηχανικά.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε μόλις βγήκε από το μονοθέσιο σε έναν αγώνα με... δραματικές στιγμές και φινάλε:

«Δεν ήταν ένας εύκολος αγώνας. Έδωσα τα πάντα στην εκκίνηση για να βρεθώ μπροστά. Είχα μια τρομακτική στιγμή στη στροφή 2. Μετά από αυτό έπρεπε να κάνω τον αγώνα μου, δεν είχα το ρυθμό των McLaren. Ήμασταν τυχεροί που εγκατέλειψε η μία McLaren.

Το να είμαι στο βάθρο στο Ζάντβορτ είναι φοβερό αποτέλεσμα, η δεύτερη θέση είναι πολύ καλή. Προσπάθησα να επιτεθώ στη στροφή 3, όμως υπήρχε αρκετή άμμος στην εξωτερική της στροφής 2. Προσπάθησα με τη μαλακή γόμα να επιτεθώ και να εκμεταλλευτώ την ταχύτητά μου με τα ελαστικά».