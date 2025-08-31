Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε την 7η φετινή του νίκη κερδίζοντας στην Ολλανδία και σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη, λόγω κινητήρα, του Νόρις πήγε στο +34 στη βαθμολογία! Δεύτερος ο... πεισματάρης Φερστάπεν, τρίτος ο απίθανος Χάτζαρ!

Την χρειάζονται όλοι. Όπως σας το λέμε και το διαβάζετε: όλοι.

Λογικό: μιλάμε για εκείνη τη γυναίκα που κρατάει στην αγκαλιά της ένα μικρό παιδί ή ένα στάχυ (αν δεν κάνουμε λάθος, περάσαν και τα χρόνια), την κόρη του Ερμή- που διεκδικεί την πατρότητα, βεβαίως, και ο Δίας που υπήρξε διαπρεπής μπήχτης-, την προστάτιδα τόσων και τόσων πόλεων.

Λογικό: ποιος ανόητος δε θα ήθελε την τύχη στο πλευρό του; Μιλάμε για το πιο λαμπερό χαμόγελο στα χρονικά (αν ήταν λίγο μεταγενέστερη θα έπαιρνε σίγουρα πάρα πολύ τηλεοπτικό χρόνο λόγω των διαφημίσεων οδοντόπαστας), εκείνο που αρκεί για να λιώσεις. Είτε εσύ είτε οι αντίπαλοί σου.

Κι αυτό το κατάλαβαν για τα καλά τόσο ο Όσκαρ Πιάστρι όσο και ο Λάντο Νόρις σήμερα στην Ολλανδία.

