Τι κι αν μεσολάβησε «μακρύ» καλοκαιρινό διάλειμμα; Στο μαγικό κόσμο της Φόρμουλα 1 τίποτα δεν άλλαξε, με τον Όσκαρ Πιάστρι να κλειδώνει την pole στην Ολλανδία, έχοντας πίσω του, φυσικά, τον Λάντο Νόρις. Τρίτος ο Φερστάπεν, 4ος ο Χάτζαρ!

Συνήθως συμβαίνει «από το "ναι" του χωρισμού». Ξέρετε τώρα, εκεί που «σ' ένιωσα μέσα μου παντού»- ένας στίχος με πικάντικα διττή σημασία, που αν υπήρχε ΕΣΡ για τα sites θα μπορούσε κάλλιστα να μας καλέσει στο εδώλιο και να ζητήσει εξηγήσεις για τους λόγους που το χρησιμοποιήσαμε.

Εμείς θα παρουσιαζόμασταν, τότε, στο δικαστήριο με 20κάτι μέρες καθυστέρηση κι όταν ο δικαστής θα μας ζητούσε εξηγήσεις θα λέγαμε ότι αυτό συνέβη επειδή το σήμερα μας δίνει την αίσθηση «Σα να μην πέρασε μια μέρα» από την ώρα της κλήσης μας.

Προκειμένου να τεκμηριωθεί καλύτερα ο ισχυρισμός μας θα δείχναμε ενώπιον των πάντων τα highlights των κατατακτήριων στην Ολλανδία για να τους εξηγήσουμε πώς μας δόθηκε η αίσθηση ότι πάγωσε ο χρόνος.

Γιατί, ξέρετε, αυτό ακριβώς συνέβη: μετά από το καθιερωμένο, μεγάλο καλοκαιρινό διάλειμμα οι ΜακΛάρεν πήγαν στο σπίτι του Φερστάπεν και παρέδωσαν ακόμα ένα masterclass.

Ο Όσκαρ Πιάστρι φόρεσε εκ νέου μόνο το παλτό του και από μέσα ήταν όπως τον γέννησε η μητέρα του, καθώς μπήκε στην πίστα κι έκανε επίδειξη. Δύναμης, αυτή τη φορά: ο Αυστραλός επικράτησε του team-mate του και καπάρωσε την 5η pole της καριέρας του. Μία pole τρομερά σημαντική και λόγω της φύσης της πίστας αλλά και στον ψυχολογικό τομέα, αφού ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία κατάφερε ένα σημαντικό χτύπημα στον μοναδικό του αντίπαλο για τον τίτλο.

Ο Λάντο Νόρις βρέθηκε μια ανάσα από το P1 αλλά γι' ακόμα μία φορά επέλεξε να υποδυθεί τον μάγο όντας ταυτόχρονα τόσο κοντά μα και τόσο μακριά από το να σπάσει τον τσαμπουκά του Πιάστρι, όμως εν τέλει έσπασε, τρόπον τινά, τα μούτρα του. Δεύτερος, λοιπόν, και για να δούμε αν μπορεί να τραβήξει λαγό από το κράνος του αύριο. Στην πίστα, πάντως, κυκλοφορούν αλεπούδες...