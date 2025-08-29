Το Volkswagen ID. Buzz κερδίζει την κορυφή στη J.D. Power APEAL 2025

Το πρωτοποριακό “icon car” που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους

Το μέλλον έχει σχήμα, στυλ και… χαρακτήρα. Το αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Buzz απέσπασε την πρώτη θέση στην κατηγορία μίνιβαν στη φημισμένη Μελέτη J.D. Power APEAL 2025, κατακτώντας κορυφαίες διακρίσεις για το ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα, τον εξωτερικό σχεδιασμό και το φιλικό προς τον χρήστη εσωτερικό. Με αυτά τα στοιχεία, το ID. Buzz απέδειξε ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα τεχνολογικά προηγμένο και lifestyle statement, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το cool DNA της Volkswagen.

Σε μια εποχή που πολλά νέα μοντέλα δυσκολεύονται να κερδίσουν τις εντυπώσεις, το ID. Buzz κάνει τη διαφορά: με ρετρό αναφορές στο θρυλικό VW Bus και φουτουριστική αισθητική, εξελίχθηκε στο απόλυτο “conversation piece” της κατηγορίας. Με APEAL Index 882, ξεπέρασε κατά πολύ τον μέσο όρο, αποδεικνύοντας ότι η Volkswagen όχι μόνο υπερέχει τεχνολογικά, αλλά έχει μπει δυναμικά και στο club των πιο cool brands παγκοσμίως.

Ο Kjell Gruner, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group of America, σχολίασε: «Το ID. Buzz ενώνει την εμβληματική κληρονομιά του VW Bus με την ηλεκτρική κινητικότητα του αύριο. Αυτό το βραβείο δείχνει ότι η τεχνολογία και το συναίσθημα μπορούν να συνυπάρξουν, δημιουργώντας μια εμπειρία που αγγίζει την καρδιά των οδηγών».

Η διάκριση του ID. Buzz εκτόξευσε και τη συνολική επίδοση της Volkswagen, που κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες μάρκες μαζικής παραγωγής στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τον μέσο όρο με 845 βαθμούς. Σημαντικές βελτιώσεις σημειώθηκαν στην οικονομία καυσίμου (+36 μονάδες) και το infotainment (+9 μονάδες), ενώ και το Jetta ανέβασε τη συνολική εικόνα της μάρκας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% των πωλήσεων στις ΗΠΑ. Και στην Ελλάδα, το ID. Buzz κάνει ήδη την εμφάνισή του στους δρόμους: διαθέσιμο μέσω του δικτύου Kosmocar, με τιμή λιανικής από 46.500€*, αλλά και μέσα από προγράμματα

χρηματοδότησης Volkswagen Easy Living που το καθιστούν προσιτό σε όσους θέλουν να συνδυάσουν design, τεχνολογία και καθημερινή άνεση. Η γκάμα καλύπτει τόσο την επιβατική έκδοση όσο και το ID. Buzz Cargo, δίνοντας επιλογές από urban families μέχρι νέους επαγγελματίες.

Με δίχρωμα εξωτερικά, πανοραμική οροφή, ambient φωτισμό 30 χρωμάτων και high-tech δυνατότητες όπως το IQ.DRIVE® και το Harmon Kardon™ premium ηχοσύστημα, το ID. Buzz δεν είναι απλώς ένα μίνιβαν – είναι fashion icon σε τροχούς.

Ο Stefan Mecha, CEO της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, πρόσθεσε: «Για εμάς η ικανοποίηση των πελατών είναι το παν. Το γεγονός ότι το ID. Buzz κατέκτησε την κορυφή αμέσως μετά το λανσάρισμά του δείχνει τη δύναμη της μάρκας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι οδηγοί».

Το ID. Buzz δεν μεταφέρει απλώς επιβάτες. Μεταφέρει στυλ, ελευθερία και την ενέργεια μιας νέας εποχής. Ένα σύγχρονο trendsetter που επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει να οδηγείς Volkswagen.

* Περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 συμπεριλαμβανομένου και του ποσού απόσυρσης των 2.000€.

Σχετικά με την KOSMOCAR A.E.

Η KOSMOCAR A.E., ιδρυθείσα το 1970, είναι ο Επίσημος Εισαγωγέας των Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, καθώς και των φορτηγών ΜΑΝ, των λεωφορείων ΜΑΝ & Neoplan στην Ελλάδα και των μοτοσυκλετών Ducati σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, αποτελεί τον Επίσημο Έμπορο και Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Bentley και Lamborghini Service Center για όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει ξεχωριστά δίκτυα Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων για κάθε μάρκα, εξασφαλίζοντας πλήρη πανελλαδική κάλυψη. Μέσω της Kosmoride, προσφέρει σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις μικροκινητικότητας (e-bikes, e-patinia, e-scooters, nano cars), ενώ μέσω της Luxury Hire παρέχει ευέλικτες υπηρεσίες χρήσης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Με σχεδόν 55 χρόνια εμπειρίας, η KOSMOCAR παραμένει πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, επενδύοντας διαρκώς σε καινοτομία, σύγχρονες υποδομές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες — με σταθερές αξίες την αξιοπιστία, τον σεβασμό προς τον πελάτη και την υπευθυνότητα.

