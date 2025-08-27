Νιούι: «Δεν θα είμαστε έτοιμοι για τίτλο ή τον Φερστάπεν το 2026»

Η μετακίνηση του Άντριαν Νιούι από τη Red Bull Racing στην Aston Martin μεγάλωσε τις προσδοκίες για τη δυναμική της ομάδας στην υβριδική εποχή το 2026, ενώ θεωρήθηκε ένας νέος πιθανός προορισμός για τον Μαξ Φερστάπεν σε περίπτωση που οι «Ταύροι» αποδυναμωθούν, με ή χωρίς τον Κρίστιαν Χόρνερ ως επικεφαλής.
Παρά τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις του Σίλβερστον και την ενίσχυση του τεχνικού τμήματος με τον Ενρίκο Καρντίλε από τη Ferrari, ο Νιούι εμπιστεύθηκε στον Ρικάρντο Πατρέζε πως η Aston Martin δεν θα είναι έτοιμη για να πρωταγωνιστήσει τo 2026 και πως η καρδιά του ελπίζει να είναι έτοιμοι νωρίτερα.
O Φερνάντο Αλόνσο και o Λανς Στρολ έχουν ανανεώσει, ενώ η Honda θα μετατρέψει την ομάδα σε εργοστασιακή. Βέβαια, η πολλή δουλειά ίσως φέρει «εκπλήξεις» πιο γρήγορα. Όσον αφορά τον Μαξ Φερστάπεν; Ο Τότο Βολφ και η Mercedes πάντα θα καραδοκούν...
