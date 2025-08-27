Η BYD ενισχύει τη δυναμική της στην Ευρώπη στην IAA Mobility 2025

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, θα ενισχύσει την ολοένα και αυξανόμενη δυναμική της στην Ευρώπη παρουσιάζοντας στο κοινό ένα ακόμα νέο μοντέλο στην προσεχή έκθεση IAA Mobility (Internationale Automobil-Ausstellung) στο Μόναχο.

Κατά την επίσημη συνέντευξη Τύπου στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου, η εταιρεία θα ενημερώσει τους καλεσμένους για τα σχέδιά της, για την παραγωγή μοντέλων και για την τεχνολογία αστραπιαίας φόρτισης (Flash Charging) στην Ευρώπη. Πρωταγωνιστής θα είναι το SEAL 6 DM-i TOURING, το πιο πρόσφατο μοντέλο της εταιρείας που υιοθετεί το πρωτοποριακό σύστημα Super Hybrid με τεχνολογία DM, ένα όχημα με πραγματική δυνατότητα να ταράξει τα νερά στις κατηγορίες των οικογενειακών sedan και station wagon, προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία έως 1.505 χλμ. Το SEAL 6 DM-i TOURING σηματοδοτεί την είσοδο της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά των οχημάτων combi. Η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 12:20 (Main Stage, Hall 2) – τοπική ώρα.

Το SEAL 6 DM-i TOURING θα πραγματοποιήσει το δημόσιο ντεμπούτο του στο Μόναχο

Η επίσημη συνέντευξη τύπου έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου, στις 12:00

(τοπική ώρα)

Δύο εκθεσιακά περίπτερα για το κοινό στο Μόναχο, με επίδειξη της τεχνολογίας Flash

Charging

Μετά τη συνέντευξη Τύπου - και μέχρι τις 18:00 της 8ης Σεπτεμβρίου - η BYD προσκαλεί τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης να επισκεφθούν το «BYD Oasis», έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Wappenhalle (σε μικρή απόσταση από την είσοδο West της Messe). Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να δουν μοντέλα των BYD και DENZA και να συνομιλήσουν με στελέχη της εταιρείας, σε ένα χώρο με χαλαρή ατμόσφαιρα, αναψυκτικά και σημεία για εργασία – ιδανικές συνθήκες για ανασύνταξη δυνάμεων και φόρτιση μπαταριών κατά τη διάρκεια μιας πολυάσχολης ημέρας στην IAA Mobility.

Μετά την ημέρα για τους εκπρόσωπους του Τύπου, η BYD θα έχει παρουσία σε δύο περίπτερα στο Open Space, τα οποία θα λειτουργούν από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Στο περίπτερο της Odeonsplatz, η BYD θα παρουσιάσει το νέο SEAL 6 DM-i TOURING μαζί με τα μοντέλα SEAL, SEAL U DM-i, DOLPHIN SURF, ATTO 2 και SEALION 7.

Η DENZA θα δώσει επίσης το παρών στην Odeonplatz, σηματοδοτώντας το δημόσιο ντεμπούτο της στη Γερμανία με την παρουσίαση του MPV D9 και της ναυαρχίδας της, Z9GT. Ο άλλος εκθεσιακός χώρος της BYD στην Königsplatz έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει τις πρωτοποριακές καινοτομίες που καθιστούν την εταιρεία παγκόσμιο ηγέτη στις πράσινες τεχνολογίες. Εδώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν για πρώτη φορά την αστραπιαία φόρτιση Flash Charging 1 MW (1000 kW) – μια τεχνολογική καινοτομία που μπορεί να προσθέσει περίπου 400 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις πέντε λεπτά.

Επιπλέον, η BYD θα προσφέρει test drives με ολόκληρη τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών και Super Hybrid οχημάτων της στην Königsplatz, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από πρώτο χέρι τους προηγμένους κινητήρες και τις τεχνολογίες της με επίκεντρο τον πελάτη.

