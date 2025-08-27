OMG! Παγκόσμιες Πρεμιέρες GSE στην IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και νέο Opel Mokka GSE

Η Opel θα παρουσιάσει τις παγκόσμιες πρεμιέρες στο Hall B3, Περίπτερο B20 στις 8 Σεπτεμβρίου στις 12:40 ώρα Ελλάδας.

Από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της IAA Mobility 2025, η Opel θα παρουσιάσει τη δική της ερμηνεία για αποδοτική ηλεκτροκίνηση συνδυασμένη με συναίσθημα, κορυφαίες επιδόσεις και οδηγική απόλαυση. Ο Γερμανός κατασκευαστής με έδρα το Rüsselsheim θα γιορτάσει δύο εντυπωσιακές παγκόσμιες πρεμιέρες, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και το νέο Opel Mokka GSE, ενώ θα παρουσιάσει για πρώτη φορά και το ισχυρό Opel Grandland Electric AWD, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση.

Τα νέα μοντέλα θα παρουσιαστούν από την Opel σε συνέντευξη Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Hall B3 του IAA Summit, στο περίπτερο Opel B20, στις 8 Σεπτεμβρίου και ώρα Ελλάδος 12:40. Στη συνέχεια, μαζί με το Opel Mokka GSE Rally, θα εκτίθενται στο περίπτερο OP340 του Open Space στην Odeonsplatz, στο κέντρο του Μονάχου.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Υψηλές επιδόσεις στον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Opel θα παρουσιάσει στο IAA Summit σε παγκόσμια πρεμιέρα το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Όπως δηλώνει και το όνομα, το εντυπωσιακό αυτό concept car προσφέρει μια προοπτική για τα επερχόμενα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα GSE και, παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Opel στην κατηγορία μικρών αυτοκινήτων. Επιπλέον, από το φθινόπωρο και έπειτα, η εμπειρία οδήγησης του Corsa GSE Vision Gran Turismo θα είναι διαθέσιμη για όλους, μέσα από τον κορυφαίο παγκοσμίως simulator αγώνων ταχύτητας Gran Turismo 7.

Με συναρπαστικό design, εντυπωσιακή ισχύ 588 kW (800 ίππων), ροπή 800 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 2,0 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 320 km/h, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo αποτελεί την επιτομή του Brand υψηλών επιδόσεων GSE της Opel.

Η δυναμική και μυώδης εμφάνιση του οχήματος αναδεικνύει τις εντυπωσιακές επιδόσεις του. Το αμάξωμα χαρακτηρίζεται από αιχμηρές και ακριβείς γραμμές, σε συνδυασμό με τεχνικές λεπτομέρειες. Το κεντρικό μοτίβο που διατρέχει όλο το όχημα είναι ένα ανανεωμένο Opel Compass. Το αυτοκίνητο εντυπωσιάζει επίσης χάρη σε μια πληθώρα αεροδυναμικών λύσεων, από ειδικά aero curtains εμπρός, έως αεροδυναμικές ζάντες, ενεργό αεροδυναμικό διαχύτη και aero spoiler.

Το εσωτερικό ακολουθεί επίσης το μοτίβο Opel Compass και αποπνέει καθαρό αγωνιστικό χαρακτήρα. Το λεπτό τιμόνι επιτρέπει την οπτική επαφή με όλες τις βασικές πληροφορίες που προβάλλονται στο head-up display, καθιστώντας τις επιπλέον οθόνες περιττές. Έτσι, το Corsa GSE Vision Gran Turismo ανοίγει νέους ορίζοντες, ενοποιώντας τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο.

OMG! GSE-Power: Το νέο Opel Mokka GSE και το Mokka GSE Rally

OMG! GSE – αυτά τα γράμματα εκφράζουν τη φιλοσοφία του νέου Opel Mokka GSE Rally, καθώς και όλων των επερχόμενων μοντέλων GSE: ρίγη, ταχύτητα, ενθουσιασμό – και όλα αυτά, αμιγώς ηλεκτρικά! Το Mokka GSE Rally, που έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις αρχές του καλοκαιριού στο ADAC Opel Electric Rally Cup ‘powered by GSE’, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα. Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες Motorsport, όπως έμβλημα OMG! GSE, μαύρο καπό, κίτρινες δαγκάνες φρένων και άλλα στοιχεία rally, κερδίζει τις εντυπώσεις. Ακόμη πιο εντυπωσιακά όμως είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά: ισχύς 207 kW (280 hp), ροπή 345 Nm και εξελιγμένη τεχνολογία motorsport, που το καθιστούν ένα ιδιαίτερο, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο rally. Θα παρουσιαστεί στο περίπτερο Open Space της Opel στην Odeonsplatz στις 9 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια, στο περίπτερο KP195 της ADAC, στην Königsplatz του Μονάχου.

Το καλύτερο με το Mokka GSE Rally είναι ότι η Opel ανακοίνωσε πως θα μεταφέρει την ενέργεια του Motorsport στον δρόμο, βάζοντας στην παραγωγή το νέο Opel Mokka GSE. Το νέο μοντέλο παραγωγής, το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο IAA Summit στις 8 Σεπτεμβρίου, θα είναι εξίσου δυνατό με την έκδοση rally: 207 kW (280 hp), ροπή 345 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 200 km/h.

Η προηγμένη τεχνολογία Motorsport συμβάλλει στις εξαιρετικές επιδόσεις. Το Mokka GSE διαθέτει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, πλαίσιο με ειδικά σχεδιασμένους άξονες και νέα, διπλά υδραυλικά αμορτισέρ. Όλα τα υψηλής τάσης εξαρτήματα του αυτοκινήτου παραγωγής προέρχονται από το Mokka GSE Rally. Το τιμόνι, η ανάρτηση και τα φρένα έχουν επίσης ρυθμιστεί με γνώμονα τον sport χαρακτήρα και έχουν βελτιστοποιηθεί μέσα από την εμπειρία της Opel στους αγώνες ηλεκτρικών rally.

Opel Grandland Electric AWD: Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με το έμβλημα του Κεραυνού και κίνηση 4x4

Η Opel θα γιορτάσει ακόμη μία πρεμιέρα στο Μόναχο: το νέο Opel Grandland Electric AWD. Το κορυφαίο SUV γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό, αφού πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρικό τετρακίνητο όχημα της Μάρκας. Οι επιδόσεις μιλούν από μόνες τους: ισχύς 239 kW (325 hp), μέγιστη ροπή 509 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία φθάνει έως 489 km (WLTP1), ενώ αργότερα μέσα στο έτος θα προστεθούν και άλλες εκδόσεις με αυτονομία έως 501 km (προκαταρκτική τιμή σύμφωνα με το WLTP2).

Η οδηγική εμπειρία ενισχύεται ακόμη περισσότερο, μέσα από τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων προγραμμάτων οδήγησης: Normal, Eco, Sport και 4WD. Στη λειτουργία 4WD οι δύο ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν συνεχώς, κατανέμοντας ομοιόμορφα την ισχύ στους τέσσερις τροχούς για βέλτιστη πρόσφυση, ιδίως σε ολισθηρές επιφάνειες. Στη λειτουργία Sport, η απόκριση του τιμονιού και του γκαζιού γίνεται ακόμη πιο άμεση. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τη μέγιστη ισχύ και ροπή. Επιπλέον, το πλαίσιο του Grandland Electric AWD διαθέτει τεχνολογία Frequency Selective Damping. Ανάλογα με την κατάσταση, τις συνθήκες του δρόμου και το οδηγικό στυλ, επιτρέπει διαφορετικά χαρακτηριστικά απόσβεσης – τόσο για άνετη οδήγηση με ομαλή κύλιση, όσο και για πιο sport, απαιτητικό οδηγικό στυλ, με πιο άμεση αίσθηση του δρόμου.

Τιμές μεικτού κύκλου για το Opel Grandland Electric AWD Ultimate σύμφωνα με το WLTP2: κατανάλωση ενέργειας 17,8-18,0 kWh/100 km, εκπομπές CO 2 0 g/km.

[1] Οι τιμές αυτονομίας καθορίστηκαν σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διαδικασίας δοκιμής WLTP (R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1151). Η πραγματική αυτονομία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις καθημερινές συνθήκες και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το προσωπικό στυλ οδήγησης, τα χαρακτηριστικά της διαδρομής, η εξωτερική θερμοκρασία, η χρήση συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού και η θερμική προετοιμασία. Η έκδοση με αυτονομία έως 501 km δεν είναι ακόμα διαθέσιμη.

[2] Οι τιμές δεν εξαρτώνται μόνο από την αποδοτική χρήση καυσίμου ή ενέργειας από το όχημα, αλλά επηρεάζονται επίσης από την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες.