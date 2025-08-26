Επίσημα με Πέρες και Μπότας η Cadillac (pics-vids)

Ο Μεξικανός και ο Φινλανδός θα είναι οι -έμπειροι- οδηγοί της νεοσύστατης Cadillac για το 2026, όταν θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της και θα γίνει η 11η ομάδα στην F1. Το αμερικανικό πρότζεκτ υποστηρίζεται από την General Motors και θα έχει επικεφαλής τον πρώην αθλητικό διευθυντή της Marussia, Γκρέιαμ Λόουντον, όπως γνωστοποίησε σήμερα (26/8) στο «Χ».

Οι διοικούντες της Cadillac επέλεξαν έμπειρους οδηγούς για το ντεμπούτο της ομάδας στην F1, καθώς απέκτησαν με πολυετή συμβόλαια δύο «βετεράνους» που μετρούν μαζί 527 εκκινήσεις σε grand prix και 16 νίκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο πολύπειροι «πιλότοι» επιστρέφουν στη δράση, καθώς έχασαν τις θέσεις τους στο τέλος του 2024. Ο 35χρονος Πέρες έμεινε εκτός, προκειμένου να περάσει χρόνο με την οικογένειά του και να εξετάσει τις μελλοντικές επιλογές του μετά τη Red Bull Racing, ενώ ο 35χρονος Μπότας έμεινε ως «αναπληρωματικός» στη Mercedes, ύστερα από την αποχώρησή του από τη Sauber.

Ο Πέρες, ο οποίος έχει πανηγυρίσει έξι νίκες στην καριέρα του στην F1, φέρνει σημαντική εμπειρία στην Cadillac, καθώς έχει «τρέξει» για λογαριασμό των Sauber, McLaren και Force India/Racing Point. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στο δυναμικό της Red Bull και βοήθησε την αυστριακή ομάδα να κατακτήσει τα πρωταθλήματα κατασκευαστών των 2022 και 2023.

Από την πλευρά του, ο Μπότας έκανε το ντεμπούτο του στην Φ1 με τη Williams, ενώ πανηγύρισε 10 νίκες και μεγάλες επιτυχίες στη Mercedes, βοηθώντας τη γερμανική μάρκα να κατακτήσει τον τίτλο στους κατασκευαστές την πενταετία 2017-21. Το διάστημα 2022-24 «έτρεξε» στο πρωτάθλημα με το μονοθέσιο της Alfa Romeo/Sauber.