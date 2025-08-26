Audi Q3 – Η νέα γενιά του bestseller στην compact premium κατηγορία

Αυτοπεποίθηση στο design, υβριδική ισχύς, ψηφιακή καθημερινότητα.

Το Audi Q3 επιστρέφει στην τρίτη του γενιά, πιο ολοκληρωμένο από ποτέ. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το best seller της premium compact κατηγορίας ανανεώνεται ριζικά, θέτοντας νέα πρότυπα σε design, τεχνολογία και αποδοτικότητα.

Δυναμική σχεδίαση – η premium compact κατηγορία αποκτά νέα ταυτότητα

Το νέο Audi Q3 αποτυπώνει ξεκάθαρα το σπορ και σύγχρονο DNA της μάρκας. Οι μυώδεις αναλογίες, οι έντονες γωνίες και η χαρακτηριστική μάσκα Singleframe στο εμπρός μέρος χαρίζουν αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Οι σμιλεμένες επιφάνειες και οι έντονες αντιθέσεις φωτός και σκιάς δημιουργούν μια παρουσία που ξεχωρίζει τόσο στην SUV όσο και στην Sportback έκδοση. To Sportback, με χαμηλότερη οροφή κατά 29 χιλιοστά και πιο κουπέ σιλουέτα, ενισχύει το δυναμικό χαρακτήρα και τη σπορ αισθητική του, χωρίς να χάνει την πρακτικότητα ενός SUV.

Κορυφαία Τεχνολογία φωτισμού – Η high-tech υπογραφή του νέου Q3

Για πρώτη φορά στην compact κατηγορία της Audi, το Q3 εξοπλίζεται με ψηφιακούς προβολείς Matrix LED με micro-LED τεχνολογία. Η μονάδα αποτελείται από 25.600 micro-LED πλάτους μόλις 13 χιλιοστών, με το καθένα να έχει μέγεθος περίπου όσο το μισό πάχος μιας τρίχας. Το αποτέλεσμα; Κορυφαία φωτεινότητα, βέλτιστη ευκρίνεια και εξατομικευμένες φωτεινές υπογραφές! Στο νέο Audi Q3 οι λειτουργίες φωτισμού είναι πλέον στενά συνδεδεμένες με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και καθαρότητα στο δρόμο. Στο πίσω μέρος, προαιρετικά διατίθενται OLED φώτα με φωτιζόμενα δαχτυλίδια Audi, που χαρίζουν μοναδική φωτιστική ταυτότητα.

Εσωτερικό – premium αίσθηση με την «ψηφιακή σκηνή»

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 11,9’’ και η οθόνη αφής MMI 12,8’’ σχηματίζουν την ενιαία «ψηφιακή σκηνή» του Q3. Το σύστημα infotainment χρησιμοποιεί το Android Automotive OS ως λειτουργικό, προσφέροντας πρόσβαση σε εφαρμογές τρίτων, όπως το YouTube, μέσω του Audi Application Store. Η λειτουργία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο MMI και δεν απαιτεί σύνδεση smartphone.

Η νέα μονάδα ελέγχου τιμονιού ενσωματώνει δύο μοχλούς στην κολόνα (δεξιά για επιλογή ταχυτήτων, αριστερά για φώτα και υαλοκαθαριστήρες), απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα. Έτσι, προσφέρει περισσότερη εργονομία, δύο ποτηροθήκες και βελτιωμένη αίσθηση χώρου.

Για πρώτη φορά σε compact Audi διατίθενται ηχομονωτικά κρύσταλλα στα εμπρός πλαϊνά παράθυρα, βελτιώνοντας σημαντικά την ακουστική σε υψηλές ταχύτητες.

Με όγκο πορτμπαγκάζ 488 λίτρων, που αυξάνεται στα 1.386 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (Sportback: έως 1.289 λίτρα), και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.100 κιλών, το Q3 αποδεικνύεται εξίσου πρακτικό με μεγαλύτερα SUV. Τα πίσω καθίσματα μετακινούνται κατά μήκος και ρυθμίζονται ως προς την κλίση, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία.

Ευρεία γκάμα κινητήρων υψηλής απόδοσης

Το νέο Audi Q3 διατίθεται με μια σειρά αποδοτικών και ισχυρών κινητήρων, που συνδυάζουν τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου με υψηλή οδηγική απόδοση.

Ο κινητήρας 1.5 TFSI 150 hp (110 kW) που ενσωματώνει τεχνολογία Mild Hybrid και επτατάχυτο S tronic στον στάνταρ εξοπλισμό εξασφαλίζει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και χαμηλούς ρύπους. Ο κινητήρας ενσωματώνει το σύστημα cylinder on demand (COD), που απενεργοποιεί προσωρινά δύο κυλίνδρους σε χαμηλά και μεσαία φορτία για χαμηλότερη κατανάλωση.

To Q3 είναι επίσης διαθέσιμο με τον εξαιρετικιά αξιόπιστο και οικονομικό πετρελαιοκινητήρα 2.0 TDI 150 hp (110 kW) και ροπή 360 Nm.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται τα e-hybrid με τεχνολογία Plug-in Hybrid (PHEV), που συνδυάζουν τον 1.5 TFSI με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας 272 hp (200 kW) και 400 Nm ροπής. Με μπαταρία υψηλής τάσης 25,7 kWh (καθαρή 19,7 kWh), προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km (WLTP) για το SUV και 118 km (WLTP) για το Sportback. Η δυνατότητα φόρτισης με έως 50 kW DC επιτρέπει αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε λιγότερο από μισή ώρα. Η υπηρεσία Audi charging εξασφαλίζει πρόσβαση σε χιλιάδες σημεία φόρτισης σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύοντας την καθημερινή χρηστικότητα.

Κινητήρες Audi Q3 SUV και Audi Q3 Sportback

Τεχνικά στοιχεία Q3 SUV και Sportback TFSI 110 kW Q3 SUV και Sportback TDI 110 kW Q3 SUV και Sportback

e-hybrid 200 kW Τύπος κινητήρα 4-κύλινδρος βενζινοκινητήρας turbo 4-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας turbo 4-κύλινδρος βενζινοκινητήρας turbo με ηλεκτροκινητήρα Χωρητικότητα σε cm³ 1.498 1.968 1.498 Σύστημα μετάδοσης κίνησης Εμπρός Εμπρός Εμπρός Ισχύς σε kW (hp) 110 (150) στις 5.000 – 6.000 σ.α.λ. 110 (150) στις 3.000 – 4.200 σ.α.λ. 130 (177) στις 5.500 – 6.000 σ.α.λ. Μέγ. ροπή σε Nm 250 στις 1500 – 3500 σ.α.λ. 360 στις 1600 – 2750 σ.α.λ. 250 στις 1500 – 4000 σ.α.λ. Πρόσθετη ηλεκτρική ισχύς σε kW (PS) - - 85 (115) Πρόσθετη ηλεκτρική ροπή σε Nm - - 330 Ισχύς συστήματος σε kW (PS) - - 200 (272) Ροπή συστήματος σε Nm 400 Επιτάχυνση 0 στα 100 km/h σε s 9,1 9,2 6,8 Μέγ. ταχύτητα σε km/h* 209 (207) 208 (207) 215 (ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη) Κατανάλωση καυσίμου, μεικτός κύκλος, σε l/100 km* 6,6-6,0 (6,7-6,1) 5,8-5,3 (5,9-5,3) 2,2-1,7 Κατανάλωση ενέργειας, μεικτός κύκλος, σε kWh/100 km* - - 15,0-13,9 (15,1-14,0) Εκπομπές CO 2 , μεικτός κύκλος, σε g/km* 137-151 (138-153) 139-152 (139-153) 39-49 (40-50) *Οι τιμές σε παρένθεση ισχύουν για το Q3 Sportback

Δυναμική οδήγηση – άνεση με ακρίβεια

Η εξελιγμένη στάνταρ ανάρτηση βελτιώνει την οδηγική εμπειρία σε κάθε διαδρομή, ενώ οι προαιρετικές επιλογές – σπορ ανάρτηση ή ανάρτηση με έλεγχο αμορτισέρ δύο βαλβίδων – προσφέρουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τον σπορ χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο, αναδεικνύεται ο διπλός χαρακτήρας του Q3, είτε σε e-hybrid είτε σε εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Το νέο Audi Q3 διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποβοήθησης, που διευκολύνει την καθημερινή οδήγηση και ενισχύει την ασφάλεια. Στάνταρ περιλαμβάνονται το parking system plus με ένδειξη απόστασης, το cruise control με περιοριστή ταχύτητας και προετοιμασία για adaptive cruise control, η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας με υποβοήθηση έκτακτης ανάγκης, η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, καθώς και η προειδοποίηση κόπωσης και απώλειας προσοχής.

Επιπλέον, η ενεργή εμπρόσθια υποβοήθηση με λειτουργίες αποφυγής, ελιγμών και διασταυρούμενης κυκλοφορίας αυξάνει ακόμη περισσότερο την ενεργητική ασφάλεια. Για βελτιωμένη οδηγική άνεση, το νέο Adaptive Driving Assistant Plus υποστηρίζει τόσο τη διαμήκη όσο και την πλευρική καθοδήγηση και έχει εμπλουτιστεί με λειτουργία υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας.

Δίκτυο παραγωγής

Για να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση, η Audi οργανώνει την παραγωγή του νέου Q3 σε δύο βασικές μονάδες: στο Győr (Ουγγαρία) και στο Ingolstadt (Γερμανία). Τα αμαξώματα κατασκευάζονται στο Győr και μεταφέρονται στη Γερμανία, όπου ολοκληρώνονται η βαφή και η τελική συναρμολόγηση.

Δηλώσεις Διοίκησης

Gernot Döllner, CEO της AUDI AG: «Το Q3 είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα μας, με πάνω από δύο εκατομμύρια πωλήσεις. Με τη νέα γενιά, επαναπροσδιορίζουμε την κατηγορία, συνδυάζοντας αποδοτικότητα, δυναμισμό και άνεση.»

Geoffrey Bouquot, Μέλος Δ.Σ. για την Τεχνική Ανάπτυξη:

«Με το νέο Q3 μεταφέρουμε την ψηφιακή εμπειρία της μεγάλης κατηγορίας στην compact, με καινοτόμο φιλοσοφία λειτουργίας και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης.»

Κυκλοφορία στην αγορά

Η τρίτη γενιά του Audi Q3 θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2025 με το Q3 SUV, ενώ το δυναμικό Q3 Sportback θα ακολουθήσει τον Δεκέμβριο. Οι παραγγελίες για το SUV έχουν ήδη ανοίξει, ενώ για το Sportback ξεκινούν την Πέμπτη 28/8.