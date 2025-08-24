Ανίκητος και στο Balaton Park ο Μαρκ Μάρκεθ! (pic, vid)

O Mαρκ Μάρκεθ κυριάρχησε και στο Grand Prix της Ουγγαρίας και με μία εύκολη επικράτηση έφτασε ακόμη πιο κοντά στον τίτλο.

Mετά από 32 ολόκληρα χρόνια η Ουγγαρία επέστρεψε στο αγωνιστικό καλεντάρι της MotoGP με την διεξαγωγή του 14ου αγώνα της φετινής σεζόν.

Η κούρσα έλαβε χώρα στην καινούργια πίστα του Balaton Park, με τον Μαρκ Μάρκεθ να πανηγυρίζει ακόμη μία νίκη με άνεση και... στυλ. Αυτή ήταν και η 7η συνεχόμενη νίκη του Ισπανού αναβάτη και η 10η συνολικά φέτος.

Ο Μαρκ Μάρκεθ βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ μοιάζει ασταμάτητος χωρίς να έχει... αντίπαλο. Στον αγώνα της Ουγγαρίας, παρότι δεν ήταν από την αρχή ο μπροστάρης της κούρσας, στη συνέχεια ανέβασε αισθητά την ένταση του και κατάφερε να περάσει τους Μορμπιντέλι και Μπετζέκι, τερματίζοντας στην πρώτη θέση με άνεση.

Την δεύτερη θέση κατέλαβε ο Πέδρο Ακόστα με την RC16 της ΚΤΜ, πραγματοποιώντας έναν πολύ καλό αγώνα.

Ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia για έναν ακόμα αγώνα πάλεψε για τις πρώτες θέσεις της κούρσας και τελικά μετά από μεγάλη μάχη με τον Ακόστα, πήρε την τρίτη θέση του βάθρου.

🏆 @marcmarquez93 conquers Balaton Park to take a 7th consecutive Grand Prix win as four different manufacturers make it to the top 5!#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/SAtS3SrFuV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025

Ο αγώνας στο Balaton Park της Ουγγαρίας είχε αρκετές πτώσεις και εγκαταλείψεις, με τους Άλεξ Μάρκεθ, Φερμίν Αλντεγκέρ, Ζοάν Ζαρκό, Τζακ Μίλερ, Ραούλ Φερνάντεθ, Τζοάν Μιρ και Ενέα Μπαστιανίνι να πέφτουν από τις μηχανές τους σε διάφορα σημεία της πίστας.

Ο επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος στο GP Καταλονίας στο Circuit de Catalunya το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου.