Η Nissan λανσάρει το X-Trail NISMO

Με την ιδέα ενός «Grand Touring SUV που προσφέρει μια παθιασμένη εμπειρία», το X-Trail NISMO ενσαρκώνει την φιλοσοφία όλων των αυτοκινήτων NISMO, συνδυάζοντας την αγωνιστική απόδοση με την καθημερινή οδηγική άνεση. Η αεροδυναμική του απόδοση και η αισθητική του σχεδιασμού του προέρχονται από την τεχνολογία αγώνων, ενώ οι ρυθμίσεις του προσφέρουν μια συναρπαστική οδηγική απόδοση.

Το NISMO-tuned πλαίσιο και η τεχνολογία τετρακίνησης «e-4ORCE» εξασφαλίζουν την βέλτιστη απόδοση

Το X-Trail NISMO έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει εξαιρετική ικανότητα στις στροφές, εντυπωσιακή επιτάχυνση και εκλεπτυσμένη οδήγηση. Η ανάρτηση διαθέτει αμορτισέρ Kayaba Swing Valve — κάτι πρωτότυπο για τη Nissan. Αυτή η τεχνολογία εξισορροπεί τις ανταγωνιστικές ανάγκες ελαχιστοποίησης της κλίσης του αμαξώματος — μια πρόκληση που αφορά ειδικά τα SUV — μεγιστοποιώντας παράλληλα την άνεση οδήγησης.

Η τεχνολογία ελέγχου τετρακίνησης e-4ORCE είναι ειδικά ρυθμισμένη για το X-Trail NISMO. Αυξάνει την κατανομή της ισχύος στους πίσω τροχούς και ελέγχει τους μπροστινούς τροχούς για μια ακριβώς κατευθυνόμενη στροφή, εξασφαλίζοντας την διατήρηση της ιδανικής γραμμής κατά την επιτάχυνση στις στροφές. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά επιτάχυνσης και η κατανομή κίνησης εμπρός-πίσω ρυθμίζονται για κάθε mode οδήγησης, παρέχοντας μια ευχάριστη εμπειρία σε μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών οδήγησης.

Το X-Trail NISMO φοράει ελαστικά Michelin Pilot Sport EV, τα οποία μεγιστοποιούν την απόδοση του e-4ORCE που έχει ρυθμιστεί από την NISMO. Οι ζάντες 20 ιντσών βελτιώνουν την απόκριση και το υδραυλικό τιμόνι έχει βελτιστοποιηθεί για να δένει αρμονικά με την ανάρτηση και τα ελαστικά.

Ένα δυναμικό κινητήριο σύνολο που ταιριάζει απόλυτα σε ένα grand touring SUV

Το X-Trail NISMO ενσωματώνει μια ειδικά ρυθμισμένη μονάδα ελέγχου οχήματος (VCM) η οποία προσφέρει μια λειτουργία SPORT που δίνει προτεραιότητα στην απόκριση και μια λειτουργία AUTO που είναι σχεδιασμένη για επιτάχυνση σε μεσαίες και υψηλές ταχύτητες, επιτρέποντας στους οδηγούς να απολαμβάνουν τόσο την ταχύτητα όσο και την άνεση σε καθημερινά σενάρια οδήγησης.

Ο σχεδιασμός συνδυάζει την ταυτότητα της NISMO με την λειτουργικότητα ενός SUV

Ο σχεδιασμός του X-Trail NISMO ενσαρκώνει τη δύναμη και την αξιοπιστία ενός SUV, όντας άψογα ενσωματωμένος με το ξεχωριστό στυλ της NISMO, προσφέροντας εντυπωσιακή αεροδυναμική απόδοση και εξαιρετική δυναμική οδήγησης.

Το μπροστινό μέρος περιλαμβάνει σκούρες χρωμιωμένες πινελιές που εκτείνονται οριζόντια πάνω από τη μάσκα, ενσωματώνοντας άψογα τα χαρακτηριστικά φώτα για να τονίσουν μια τολμηρή, φαρδιά παρουσία.

Η αεροτομή κάτω από την μπροστινή μάσκα, διακοσμημένη με ένα κεντρικό λογότυπο NISMO, παράγει κατακόρυφη δύναμη. Οι ζωηρές κόκκινες πλευρικές αεροτομές ενισχύουν αυτό το εφέ διευρύνοντας τη ζώνη αρνητικής πίεσης κάτω από το όχημα. Στο πίσω μέρος, ένα κάτω άκρο σε σχήμα διαχύτη και τα πίσω φώτα ομίχλης, εμπνευσμένα από τους αγώνες, θυμίζουν αισθητική μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών του X-Trail NISMO έχουν ένα ευρύ κεντρικό άνοιγμα για βελτίωση της ψύξης των φρένων και μια επίπεδη εξωτερική στεφάνη για βελτιστοποίηση της ροής του αέρα. Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία MAT της Enkei, οι ζάντες επιτυγχάνουν τόσο ελαφρύ βάρος όσο και υψηλή ακαμψία. Συνδυασμένα, αυτά τα λειτουργικά στοιχεία βελτιώνουν την απόδοση δημιουργώντας κατακόρυφη δύναμη χωρίς να αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση (μειώνοντας την άνωση κατά 29% σε σύγκριση με το βασικό μοντέλο).

Εσωτερικό που συνδυάζει άνεση και σπορτίφ στυλ

Με βάση το μαύρο χρώμα και με εντυπωσιακές κόκκινες λεπτομέρειες σε όλο το εσωτερικό, το X-Trail NISMO διατηρεί τη φημισμένη άνεση και πρακτικότητα του X-Trail, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την κορυφαία ποιότητα και τo δυναμικό σπορτίφ στυλ των μοντέλων NISMO.

Για όσους αναζητούν ακόμα περισσότερο στυλ, διατίθενται προαιρετικά σπορ καθίσματα Recaro, ρυθμισμένα από τη NISMO. Παρέχουν υψηλά επίπεδα στήριξης στις στροφές, βοηθώντας τον οδηγό να αισθάνεται ένα με το όχημα. Θερμαινόμενα και εξοπλισμένα με μηχανισμό ηλεκτρικής ανάκλισης προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη άνεση.

Οι πωλήσεις του X-Trail NISMO θα ξεκινήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ιαπωνία.