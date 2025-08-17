Κυριαρχία Μαρκ Μαρκέθ με την πρώτη του νίκη στο Red Bull Ring στον 1000ο αγώνα της κατηγορίας

Ο έξι φορές πρωταθλητής MotoGP, Μαρκ Μαρκέθ, σημάδεψε τον 1.000ό αγώνα στην ιστορία της μεγάλης κατηγορίας, κερδίζοντας το Αυστριακό Grand Prix, στο Red Bull Ring, για πρώτη φορά στην καριέρα του, παίρνοντας προβάδισμα 142 βαθμών έναντι του αδελφού του 'Αλεξ-που τερμάτισε 10ος- στο πρωτάθλημα.

Έχοντας κερδίσει το σπριντ του Σαββάτου από τη δεύτερη σειρά, ο Μαρκ Μαρκέθ κατέκτησε το έκτο συνεχόμενο Grand Prix επίσης με...νταμπλ, παραμένοντας αήττητος από το Βρετανικό Grand Prix τον Μάιο.

Ο Ισπανός επεκτείνει την κυριαρχία του στο MotoGP, αφού είναι ο πρώτος οδηγός της Ducati που κερδίζει έξι αγώνες στη σειρά. Μάλιστα ο ίδιος είχε από το 2014 να πανηγυρίσει έξι συνεχόμενες νίκες σε Grand Prix, καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στο έβδομο στέμμα του MotoGP, με εννέα αγώνες να απομένουν.

Στη δεύτερη θέση, βρέθηκε ο πρωτοεμφανιζόμενος της Gresini Racing, Φερμίν Αλντεγκέρ, που κατέκτησε άλλη μια θέση στο βάθρο σε ένα από τα καλύτερα Σαββατοκύριακα της σεζόν, ενώ Μπετσέκι-κάτοχος της pole position, ο οποίος έχασε την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο στο σπριντ, ανεβαίνει στο τελευταίο σκαλί του βάθρου σε μια ακόμη αγωνιστική ημέρα για την Aprilia.