F1 - Τέλος εποχής: Ο Κρίστιαν Χόρνερ εκτός Red Bull

Έπειτα από έναν μήνα αβεβαιότητας μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του επικεφαλής της Red Bull Racing, ο Κρίστιαν Χόρνερ αποτελεί πλέον και επίσημα παρελθόν από την αυστριακή εταιρεία.

Ο 51χρονος Βρετανός, ο μακροβιότερος team principal στην ιστορία της Formula 1, είχε χάσει τη θέση του λίγες ημέρες μετά το GP της Μεγάλης Βρετανίας, κλείνοντας έναν κύκλο δύο δεκαετιών στο Μίλτον Κινς. Τώρα, μέσω των επίσημων εγγράφων του Companies House, επιβεβαιώθηκε ότι δεν κατέχει πλέον καμία διοικητική θέση ούτε στη Red Bull Racing, ούτε στις θυγατρικές Red Bull Technology, Red Bull Powertrains και Red Bull Powertrains 2026. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι υπήρξε συμφωνία αποζημίωσης.

Δύο δεκαετίες επιτυχιών

Από το 2005 έως το 2025, ο Χόρνερ ηγήθηκε της Red Bull οδηγώντας την σε οκτώ τίτλους οδηγών (τέσσερις με Σεμπάστιαν Φέτελ και τέσσερις με Μαξ Φερστάπεν) και έξι πρωταθλήματα κατασκευαστών. Υπό τη δική του καθοδήγηση, η Red Bull εξελίχθηκε από «νεοφερμένη» σε κορυφαία δύναμη της Formula 1.

Οι σκιές στην καριέρα του

Παρά τα επιτεύγματα, η πορεία του επισκιάστηκε από εσωτερικές έριδες και την πολύκροτη υπόθεση καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά προς υπάλληλο. Αν και η έρευνα τον απάλλαξε, το περιστατικό άφησε βαθύ αποτύπωμα στις σχέσεις του με την αυστριακή διοίκηση, που θεωρούσε ότι είχε συγκεντρώσει υπερβολική ισχύ.

Το αύριο της Red Bull

Μετά την καρατόμηση του Χόρνερ, η Red Bull όρισε τον Λοράν Μέκις στη θέση του επικεφαλής της κύριας ομάδας, ενώ ο Άλαν Περμέιν ανέλαβε την Racing Bulls. Ο Στέφαν Σάλτσερ, επικεφαλής HR της Red Bull σε παγκόσμιο επίπεδο, είχε ήδη αναλάβει προσωρινά καθήκοντα σε διοικητικό επίπεδο.

Έτσι, κλείνει οριστικά το κεφάλαιο «Χόρνερ - Red Bull», μια πορεία που συνδύασε θριάμβους, αντιπαραθέσεις και δυνατές ίντριγκες, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά της στην ιστορία της Formula 1.